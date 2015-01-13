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13 января 2015, 18:29

Пострадавший во время катания в Крылатском мальчик проходит лечение

Крылатское ребенок травмы катание чп тюбинги

Разбившийся во время катания с горки мальчик проходит лечение

Ребенок, пострадавший во время катания с горки на западе столицы, проходит лечение. По словам медиков, на восстановление уйдет около трех недель, передает телеканал "Москва 24".

Мальчик получил травмы, катаясь в спортивном комплексе на Крылатских холмах, куда он приехал с сестрой и матерью Анастасией Мещеряковой. В прокате они взяли надувные санки и отправились выбирать склон. По словам женщины, трасса, специально оборудованная для катания на тюбингах, детей не устроила, и они решили уйти на другую горку.

Как отмечает Анастасия Мещерякова, никаких запрещающих табличек о том, что на тюбингах кататься вне специальных мест запрещено, не было. Однако сотрудники комплекса утверждают обратное. По их словам, склон, на котором ребенок получил травму, предназначен для специальной техники, которая чистит и шлифует другие горки, и предупреждающие знаки есть.

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Отметим, что в результате неудачного спуска на тюбинге мальчик врезался в информационный щит и получил сотрясение мозга, а также рваную рану уха. Кроме того, у ребенка выбиты зубы.

Зимние развлечения добавляют работы врачам. Катания на коньках, лыжах, сноубордах, тюбингах довольно часто заканчиваются ушибами, растяжениями и переломами. Немало случаев, когда требуется госпитализация. В среднем за сутки через один трамвпункт проходит до 16 человек.

Большинство, по словам врачей, стали жертвами собственной беспечности. Многие уверены, что в инструкторах не нуждаются. По мнению спасателей, именно это ложное ощущение безопасности и приводит к серьезным последствиям. Спортсмены советуют перед тем, как встать на сноуборд или сесть в санки, лучше пройти краткий курс по правильному падению.

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