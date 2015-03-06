Суббота24: едим в Салоне шоколада, изучаем "Любовь онлайн", беседуем о Матиссе

Спектакль "Любовь онлайн" на сцене ЗИЛа, Салон шоколада в "Экспоцентре", фильм о закулисье дома Dior и еще 21 событие в субботу, 7 марта.

10.00 – 19.00

Смотрим на подарки вождям

Фото: M24.ru/Михаил Сипко

На этих выходных Политехнический музей совместно с парком "Сокольники" проводит выставку техники "Подарки вождям". Не секрет, что многие организации, дипломатические миссии и просто коллективы старались при случае подарить высшему руководству СССР самое лучшее из того, что создают. Вождям дарили кинокамеры, радиоприемники, фотоаппараты, телевизоры, компьютеры, телефонные аппараты, машины и даже такие экзотические вещи, как пожарные насосы и камнедробилки. К подаркам не забывали прикреплять письма с праздничными речами. И подарки, и письма можно будет увидеть в "Сокольниках". Из Москвы выставка отправится в турне по Европе.

Место: КВЦ "Сокольники", Москва, 5-й Лучевой просек, дом 7, строение 1 Цена: вход платный



10.00 – 19.00

Идем в Салон шоколада

Фото: M24.ru/Анастасия Самсонова

В "Экспоцентре" в эту субботу пройдет 4-й Шоколадный салон. Среди участников как известные нам с детства компании, связанные с производством сладостей, так и новые имена в этой отрасли. Тема шоколада гораздо шире, чем может показаться. Экспозиция лишний раз это докажет: здесь будут представлены даже создатели шоколадной косметики. В программе салона – дегустации, мастер-классы, показательные выступления кулинаров и знаменитое дефиле шоколадных платьев. Полное расписание на сайте.

Место: ЦВК "Экспоцентр", Краснопресненская набережная, дом 14 Цена: вход платный



10.00 – 21.00

Смотрим фильм о закулисье дома Dior

На этой неделе в прокат вышел документальный фильм "Диор и я". Он посвящен жизни бренда после того, как в 2012 году пост креативного директора Dior покинул Джон Гальяно. Новый директор Раф Симонс получает задание разработать новую коллекцию Dior за восемь недель, тогда как ранее эта работа занимала около года. Картина о моде – отличный вариант досуга в выходной перед 8 Марта. В субботу фильм будет идти в разное время в пяти кинотеатрах: 35MM, "Пионер", "Факел", "Формула Кино Горизонт" и Центре документального кино. Так, в "Факеле" он начнется в 10.00, а в ЦДК – в 21.00. Подробное расписание сеансов необходимо уточнять на сайтах кинотеатров.

Место: кинотеатры 35MM, "Пионер", "Факел", "Формула Кино Горизонт" и Центр документального кино Цена: вход платный



10.00 – 22.00

Едим сладости и нюхаем цветы

Фото: M24.ru/Юлия Телегина

В эти выходные пройдет выставка-ярмарка Flowers & Sweets, которая названием и содержанием буквально иллюстрирует понятие "цветочно-конфетный период". Здесь можно будет посмотреть и приобрести творения флористов Kompliment и Flowers Bazar, арт-бюро "ЦветПроект" и мастерской Floral Dreams. Среди кулинарных радостей гостей ждут пирожные macarons, медовые суфле, необычные Mochi Sweets и Roxan Cake, авторские десерты и многое другое. Здесь также пройдет маркет приятных мелочей и сувениров, мастер-классы по составлению букетов и приготовлению сладостей.

Место: торговый центр "Модный сезон", улица Охотный Ряд, дом 2 Цена: вход свободный



11.00

Идем на Кубок мира по сноуборду

Фото: M24.ru/Игорь Иванко

В Крылатском пройдет Кубок мира по дисциплине параллельный слалом. Участники соревнований должны будут совершить одновременный спуск по параллельным трассам, причем время прохождения трассы не должно превышать 20–25 секунд. Для состязаний на Гребном канале установлена специальная искусственная рампа.

Место: Спортивный комплекс "Крылатское", улица Крылатская, дом16 Цена: вход бесплатный



11.00 – 19.00

Делаем из Lego сердце, город и букет

Фото: M24.ru

В субботу пройдет праздник Lego для детей, который будет посвящен 8 Марта. В ТЦ "Мега" территория катка превратится в игровые зоны для детей самых разных возрастов. Девочки смогут примерить красивые платья, научиться танцевать или сложить из кубиков Lego большое сердце. А мальчики смогут построить из конструктора город и научиться делать из маленьких кубиков букет. Конкурсы и активности будут сменять друг друга примерно раз в двадцать минут на протяжении всего дня.

Место : ТЦ "Мега-Химки", 5-й км Ленинградского шоссе : ТЦ "Мега-Химки", 5-й км Ленинградского шоссе Цена: вход бесплатный



11.00 – 20.00

Узнаем о Венеции и Параджанове

Фото: muar.ru

В музее им. Щусева на этой неделе открылась выставка "Дары Венеции – Сергею Параджанову", посвященная творчеству известного режиссера. Итальянский город когда-то стал для Параджанова (как и для многих других классиков культуры) одним из источников вдохновения. Режиссер признавал, что Венеция близка ему эстетически. Отражалась это и в фильмах, и коллажах Параджанова. На выставке "Дары Венеции" режиссер, фотограф и поэт Татьяна Данильянц и другие авторы представят коллажи из текстиля, фотографий и других материалов, которые раскрывают тематику взаимоотношений Сергея Параджанова и Венеции.

Место: Государственный музей архитектуры им. Щусева, улица Воздвиженка, дом 5 Цена: вход платный



11.00 – 21.00

Любуемся картинами старинных мастеров

Фото: arts-museum.ru

В ГМИИ им. Пушкина на этой неделе открылась выставка "Новая жизнь старых мастеров". На ней представлены картины испанских, немецких и австрийских художников XVII – начала XIX века, которые хранятся в фонде ГМИИ им. А.С. Пушкина, но из-за нехватки пространств еще ни разу не были выставлены в полном объеме. Выставка символизирует то, что ситуация скоро изменится: все показанные на ней работы станут постоянной экспозицией на площадях будущего музейного городка. На выставке будут картины Франсиско де Сурбарана, Хусепе де Риберы, Антонио Переды, Бартоломе Эстебана Мурильо и других художников. Среди уникальных произведений – "Портрет девочки" Готфрида фон Ведига, "Натюрморт" Максимилиана Пфейлера, "Диана, застигнутая Актеоном" Георга Каспара Преннера.

Место: ГМИИ им. Пушкина, улица Волхонка, дом 12 Цена: вход платный



12.00

Делаем мудборд

В рамках "Мамафеста" в КЦ "Онежский" пройдет мастер-класс по созданию мудборда, который также называют доской вдохновения или коллажем мечты. Дизайнер Софи Темченко расскажет, как разместить на мудборде мечты любого масштаба, чтобы получилось и красиво, и эффективно – ведь считается, что такие доски и впрямь добавляют мотивации к воплощению желаний, на них наклеенных. Кстати, мудборд используют и при создании проектов с сильным визуальным компонентом – коллекций одежды, тематических вечеринок, макетов и т.п. Полная программа фестиваля на сайте.

Место6 КЦ "Онежский", улица Флотская, дом 25 Цена: вход бесплатный



12.00 – 20.00

Идем на ярмарку к 8 Марта

Фото: bridgemarket.ru

Во "Флаконе" пройдет дизайнерская ярмарка Bridge Market. Она будет посвящена грядущему празднику 8 Марта, так что может стать отличным местом для покупки подарков. Тем более что на таких маркетах продаются вещи, сделанные маленьким тиражом или вообще в одном экземпляре, так что ваш подарок станет уникальным. Участники ярмарки – московские мастера, предлагающие различную хэндмейд-продукцию, и авторы из других городов.

Место: дизайн-завод "Флакон", Большая Новодмитровская улица, дом 36 Цена: бесплатно



12.00 – 20.00

Идем на "Блошинку"

Фото: M24.ru

В субботу пройдет 4-й ретромаркет "Блошинка". Побродив по развалам, можно найти подарок для представительниц прекрасной половины человечества: красивую фарфоровую статуэтку, интересную настольную лампу, винтажную брошь или браслет. Если повезет, удастся даже отыскать среди антиквариата вещи, созданные мастерами в далеком 1908 году – том самом, когда Международный женский день отметили в первый раз. Всем женщинам-покупательницам организаторы обещают подарок.

Место : культурный центр "Дом", Большой Овчинниковский переулок, дом 24, строение 4 : культурный центр "Дом", Большой Овчинниковский переулок, дом 24, строение 4 Цена: вход бесплатный



12.00 – 21.00

Смотрим на море

Фото: classicgallery.ru

В Галерее классической фотографии на этой неделе открылась выставка "Россия морская". Россию омывают тринадцать морей, и на выставке можно будет убедиться, что у каждого из них свой характер. В залах будет выставлено более 250 снимков: морские пейзажи и картины из жизни моряков, спортивные яхты и фотоиллюстрации к истории военного кораблестроения и другие снимки, так или иначе раскрывающие название выставки.

Место: Галерея классической фотографии, Саввинская набережная, дом 23, строение 1 Цена: вход платный



12.00 – 22.00

Вспоминаем закулисье "Левиафана"

Фото: imdb.com

Эти выходные – последняя возможность сходить на выставку "Левиафан. Процесс". Экспозиция выставки рассказывает о том, как снимался знаменитый фильм. В ней представлены видеозаписи со съемочной площадки, снимки бэкстейджа, виды северной природы, репортажные фото, раскрывающие атмосферу работы, и портреты актеров, снимавшихся в "Левиафане".

Место: Галерея на Солянке, улица Солянка, дом 1/2, строение 2 Цена: вход платный



13.00

Рисуем фруктами

Фото: M24.ru/Анастасия Самсонова

В рамках "Мамафеста" в субботу пройдет необычный мастер-класс по рисованию. На нем гости убедятся, что использовать в качестве кисточек можно… овощи и фрукты. Гости мастер-класса смогут создать яркий принт или коллаж при помощи отпечатков от овощей и фруктов и оформить из них готовую картину. Подробнее о "Мамафесте" – на сайте.

Место: Детская художественная школа им. В.Ф. Стожарова, улица Народного Ополчения, дом 7, корпус 2 Цена: вход бесплатный



15.00

Смотрим редкое кино

Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

Музей Бахрушина приглашает на просмотр уникальных кинофильмов 1920–1930-х гг. В 15.00 начнется показ фильма "Возвращение Нейтана Беккера". Картина была создана в 1932-м и стала единственным в советском кино фильме, снятом на идиш. Правда, сохранился только русский вариант ленты. В главных ролях — Давид Гутман, Соломон Михоэлс, Борис Бабочкин.

Место: Театральный музей им. А. А. Бахрушина, улица Бахрушина, дом 31/12, строение 2 Цена: вход бесплатный



15.00

Говорим с учеными о научных открытиях

Фото: M24.ru/Юлия Иванко

Лекторий Политеха приглашает всех на лекцию "Ждущие волн и частиц", посвященную той ее части, которая связана и с романтикой, и с большим многолетним трудом, – научным открытиям. В наше время происходит поиск трудноуловимых, но важных для науки гравитационных волн, аксион, монополей. Их поиски требуют огромных затрат, и неясно, оправдаются ли надежды в ближайшем будущем или задача будет решаться десятилетиями. Лекторы расскажут участникам подробнее об этой работе и о том, что движет учеными, посвящающими свою жизнь и карьеру поиску явления, шансы на открытие которого малы, а само открытие очень важно.

Место: экспозиция Политеха "Россия делает сама", проспект Мира, дом 119, павильон № 26, необходима регистрация: 8 (495) 780-60-27 Цена: вход платный



16.00

Танцуем в ЗИЛе

Фото: zilcc.ru

В большом зале и холлах театральной части ЗИЛа в субботу пройдет праздничная программа "Танцуй, весна!". С 16.00 начнутся выступления и мастер-классы от школы капоэйры, студии социальных танцев, ансамбля бального танца и участников чемпионатов Москвы и России по спортивным и бальным танцам. В 17.00 в большом зале начнется танцевальный концерт. Он откроется постановкой Эдуардо Пальет Вара "Посвящение Кармен Миранде", также будут показаны фольклорно-хореографическая картина "Народные гулянья", па-де-де из балета "Дон Кихот" Людвига Минкуса, сюита на музыку увертюры к опере "Сорока-воровка" Джоакино Россини. А тех, кто далек от танцев, может заинтересовать мастер-класс от кубинского бармена Хорхе Бланко и дегустация тропических коктейлей.

Место: КЦ ЗИЛ, улица Восточная, дом 4, корпус 1 Цена: вход платный



17.00

Узнаем о Москве Фаины Раневской

В субботу пройдет экскурсия, посвященная Фаине Раневской. Экскурсанты пройдутся по улицам и районам, где знаменитая актриса работала и часто бывала. Группа узнает интересные подробности из жизни Раневской и истории, ставшие крылатыми: куда полетел МХАТ, почему Старопименовский переулок стал судьбоносным в жизни актрисы, кем она была на улице Горького и многое другое. Конечно, не обойдется без ее уникального стиля, сатирических фраз и метких, "прилипающих" выражений. Хорошее настроение и смех обеспечены.

Место: станция метро "Маяковская", обязательна регистрация и ее подтверждение на сайте или по телефонам: 8 (964) 64-999-06; 8 (926) 777-09-79. После регистрации сообщается точное место сбора группы Цена: вход платный



19.00

Обсуждаем кино Тарковского

Кадр из фильма "Жертвоприношение"

В "Пунктуме" вновь соберутся за просмотром и обсуждением кино. На этот раз собираются смотреть последнюю работу в фильмографии Андрея Тарковского – фильм "Жертвоприношение". Он был снят в 1986 году, за основу взят киносценарий "Ведьма" Аркадия Стругацкого. Сам Тарковский говорил о "Жертвоприношении", что этот фильм зритель просто обязан толковать по-разному. Так что дискуссия после просмотра будет очень кстати.

Место: культурный центр "Пунктум", улица Тверская, дом 12, строение 2, 1-й подъезд, 4-й этаж Цена: вход платный



19.00

Идем на спектакль с завязанными глазами

Фото: M24.ru/Виктория Виатрис

"Центр О" совместно с "Экспериментальной лабораторией игры в театр" в субботу приглашает на интерактивный спектакль "По ту сторону глаз". Уникальность спектакля уже в том, что во время всего действия у вас будут закрыты глаза. Вы погрузитесь в сюжет с помощью звуков, движений, запахов и тактильных ощущений. Вам предстоит совершить эксперимент в области общения, в первую очередь с самим собой. Закрыть газа и спросить самого себя, кем сейчас являешься – участником событий, наблюдателем, кем-то еще? Или, может быть, разница между ролями условна?

Место: Малый Николопесковский переулок, дом 9/1, строение 2, помещение 30 Цена: вход платный, обязательна предварительная регистрация по e-mail: arbatcentro@gmail.com



19.00

Смотрим кино о Матиссе

Фото: garageccc.com

Центр документального кино и музей современного искусства "Гараж" продолжают кинопоказы, посвященные всемирно известным выставкам. Каждый фильм серии посвящен наиболее значимым за последние несколько лет выставкам, проходившим в лучших музеях мира, а каждая экспозиция, в свою очередь, – тому или иному аспекту творчества художника. В этот раз будет показан фильм "Матисс" (Великобритания, режиссер – Дэвид Бикерстафф), посвященный выставке декупажей Анри Матисса.

Место: Центр документального кино, Зубовский бульвар, дом 2 Цена: вход платный



19.00

Говорим о любви онлайн

Фото: пресс-служба Культурного центра ЗИЛ

В зале-конструкторе Культурного центра ЗИЛ пройдет спектакль "Любовь онлайн", который объединяет две одноактные оперы о любви. Первая – моноопера "Ожидание" Микаэла Таривердиева по одноименной поэме Роберта Рождественского. Героиня, в свое время променявшая личную жизнь на карьерный рост, приходит на долгожданное свидание раньше мужчины и, пока ждет его, думает о жизни, любви, ожидании и поиске. "Одинокой мне быть запрети", – мысленно просит она своего спутника…

Вторая опера, "Телефон, или Любовь втроем" Джана Карло Менотти, – легкая, комичная и музыкальная и тоже очень актуальная сегодня. На сцене пара влюбленных и третий лишний – телефон, который то и дело звонит и мешает мужчине сказать спутнице что-то очень важное.

Место: КЦ ЗИЛ, улица Восточная, дом 4, корпус 1, зал-конструктор Цена: вход платный



19.00

Идем на ночную игротеку

Фото: M24.ru/Александр Авилов

В "Пунктуме" с семи вечера и до утра будет проходить игротека. Прийти на нее могут как профи настольных игр, так и люди, никогда этим не занимавшиеся, – места хватит всем. Игротека отличается большим выбором настолок и дружным сложившимся ядром игроков, к которому всегда, впрочем, можно присоединиться.

Место: культурный центр "Пунктум", улица Тверская, дом 12 строение 2, 1-й подъезд, 4-й этаж Цена: вход платный



22.00

Идем на фестиваль электронной музыки

Фото: vk.com/trancemission

В субботу пройдет один из самых крупных фестивалей электронной музыки – Trancemission, отмечающий в этом году юбилей. Зрителей ожидает танцевальное и световое шоу и выступления многих известных отечественных и зарубежных артистов. Так, на фестивале выступят одни из самых известных транс-вокалистов планеты – Emma Hewitt и Christian Burns.