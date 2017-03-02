"Мослекторий" покажет, как студия Sila Sveta создает световые шоу

2 марта на выставке интерактивных технологий Smit.Space на "Винзаводе" состоится лекция, посвященная созданию мультимедиа перформанса. Речь пойдет о технической работе и программах, необходимых для создания яркого и качественного светового шоу. Также слушатели узнают, как привести действия актеров в гармонию со светом и музыкой. Лекцию прочитают продакшен-директор Вадим Виногоров и арт-директор студии интерактивных медиа Sila Sveta Илья Балакин.

Sila Sveta – постоянные участники фестиваля "Круг света", который ежегодно проводится в Москве. Они также выступали в Шанхае и Лос-Анджелесе. Команда создала:



"Лебединое озеро" на фасаде Большого театра,

футуристическое шоу, посвященное Малевичу, на стенах Третьяковки,

проекция самой большой в мире 3D-карты звездного неба на здании Минобороны.

Трансляцию лекции смотрите на сайте "Мослекторий" 2 марта в 18:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.