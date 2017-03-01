Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 марта 2017, 10:55

Культура

Великий и ужасный: маг и чародей Гаэтано Триджиано выступит в Москве

Шоу "Магия иллюзий" волшебника Гаэтано Триджиано

Волшебство, танцы и музыка

Дата: 9 марта, 20:00

Место: Крокус Сити Холл

Фото: magic2017.ru

Ради чего идти: молодой чародей Гаэтано Триджиано приедет в Москву, чтобы поразить зрителей своей невероятной магией.

Что еще: Гаэтано приедет в Россию уже не в первый раз: в 2013 году он был участником нашумевшего шоу "Волшебник страны OZ" в "Лужниках".

Уже сегодня молодого престидижитатора Гаэтано Триджиано сравнивают с Дэвидом Копперфильдом: он показывает уникальные трюки, многие из которых не может повторить ни один волшебник. Именно его киностудия Universal Pictures пригласила работать с Вуди Харрельсоном, Марком Руффало и Морганом Фрименом над фильмом "Иллюзия обмана".

Подробнее о программе "Магия иллюзий" можно прочесть на сайте.

Крокус Сити Холл Гаэтано обо всем

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика