Великий и ужасный: маг и чародей Гаэтано Триджиано выступит в Москве

Шоу "Магия иллюзий" волшебника Гаэтано Триджиано

Волшебство, танцы и музыка

Дата: 9 марта, 20:00

Место: Крокус Сити Холл

Фото: magic2017.ru

Ради чего идти: молодой чародей Гаэтано Триджиано приедет в Москву, чтобы поразить зрителей своей невероятной магией.

Что еще: Гаэтано приедет в Россию уже не в первый раз: в 2013 году он был участником нашумевшего шоу "Волшебник страны OZ" в "Лужниках".

Уже сегодня молодого престидижитатора Гаэтано Триджиано сравнивают с Дэвидом Копперфильдом: он показывает уникальные трюки, многие из которых не может повторить ни один волшебник. Именно его киностудия Universal Pictures пригласила работать с Вуди Харрельсоном, Марком Руффало и Морганом Фрименом над фильмом "Иллюзия обмана".

Подробнее о программе "Магия иллюзий" можно прочесть на сайте.