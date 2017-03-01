Великий и ужасный: маг и чародей Гаэтано Триджиано выступит в Москве

Шоу "Магия иллюзий" волшебника Гаэтано Триджиано
Волшебство, танцы и музыка
Дата: 9 марта, 20:00
Место: Крокус Сити Холл
Фото: magic2017.ru
Ради чего идти: молодой чародей Гаэтано Триджиано приедет в Москву, чтобы поразить зрителей своей невероятной магией.
Что еще: Гаэтано приедет в Россию уже не в первый раз: в 2013 году он был участником нашумевшего шоу "Волшебник страны OZ" в "Лужниках".
Уже сегодня молодого престидижитатора Гаэтано Триджиано сравнивают с Дэвидом Копперфильдом: он показывает уникальные трюки, многие из которых не может повторить ни один волшебник. Именно его киностудия Universal Pictures пригласила работать с Вуди Харрельсоном, Марком Руффало и Морганом Фрименом над фильмом "Иллюзия обмана".
Подробнее о программе "Магия иллюзий" можно прочесть на сайте.