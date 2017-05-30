Форма поиска по сайту

Задержанный в центре Москвы мальчик не пришел на спектакль в Кремлевском дворце

Мальчик, задержанный 26 мая в центре Москвы за попрошайничество, не принял участие в спектакле в Кремлевском дворце, сообщает РИА Новости.

"Мальчик не пришел. Со слов отца, они не успели освободиться, чтобы приехать на мероприятие", – пояснила пресс-секретарь управления делами президента РФ Елена Крылова

Ранее сообщалось, что артисты пригласили задержанного на Арбате мальчика прочесть стихи перед началом постановки в Кремлевском дворце.

26 мая вечером в центре Москвы правоохранители задержали и доставили в отделение полиции десятилетнего мальчика, якобы за попрошайничество. В тоже время очевидцы сообщали, что юноша читал прохожим стихи, а его мать находилась неподалеку. Позже мальчику принесли извинения и передали отцу. На него и его жену были составлены протоколы.

Колумнист m24.ru Анна Кудрявская-Панина рассказала, какие мысли появились у нее после просмотра видео с места событий и изучения подробностей случившегося

