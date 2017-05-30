Задержанный в центре Москвы мальчик не пришел на спектакль в Кремлевском дворце

Мальчик, задержанный 26 мая в центре Москвы за попрошайничество, не принял участие в спектакле в Кремлевском дворце, сообщает РИА Новости.
"Мальчик не пришел. Со слов отца, они не успели освободиться, чтобы приехать на мероприятие", – пояснила пресс-секретарь управления делами президента РФ Елена Крылова
Ранее сообщалось, что артисты пригласили задержанного на Арбате мальчика прочесть стихи перед началом постановки в Кремлевском дворце.
