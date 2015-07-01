Всадники Кремлевской школы верховой езды выступят в усадьбе "Воронцово"

Фото: usadba-vorontsovo.ru

5 июля в усадьбе "Воронцово" состоится выступление всадников команды Кремлевской школы верховой езды. Школа представит программу из цикла "Традиции России".

Как сообщается на официальном сайте усадьбы, всадники продемонстрируют элементы военно-прикладных видов конного спорта и искусное владение казачьим боевым оружием в пешем строю.

Также гости мероприятия смогут поучаствовать в мастер-классе под руководством трехкратного абсолютного чемпиона России по джигитовке Павла Полякова. Он расскажет об истории казачества, особенностях отечественного коневодства и российской кавалерии. Для детей организаторы проведут мастер-классы по чистке и седловке лошадей.