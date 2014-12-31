На Красной площади включили световую проекцию Спасской башни

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В 19.00 на Красной площади появилось световое изображение Спасской башни, сообщает пресс-служба префектуры ЦАО. Проекцию можно будет видеть до 8.00 1 января.

Уточняется, что картину будет хорошо видно со стороны Лобного места и Мавзолея.

"Ожидается, что проекция будет крайне реалистичной: даже стрелки на курантах будут двигаться точно по минутам", - рассказал официальный представитель Федеральной службы охраны Сергей Девятов.

Ранее глава департамента СМИ и рекламы Владимир Черников сообщал M24.ru, что на Красной площади будут применяться новые технологии инсталляции, которые москвичи уже видели в ходе фестиваля "Круг света" на Большом театре, МГУ им. Ломоносова и ВДНХ.

Напомним, в начале декабря Спасскую башню и Кремлевские куранты закрыли строительными лесами. Постройки попали во второй этап реставрационных работ. Реставрация циферблатов продлится до весны 2015 года. Ранее были отреставрированы Угловая Арсенальная и Троицкая башни, а также часть стены вдоль Неглинки до Троицких ворот.