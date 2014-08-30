На Красной площади открылся международный фестиваль "Спасская башня"

На Красной площади открылся фестиваль "Спасская башня", он пройдет до 7 сентября.

В этом году в нем примут участие 12 стран. Военные оркестры исполнят на Красной площади свои оригинальные программы. Также на мероприятии впервые выступит российский военный оркестр Черноморского флота из Севастополя.

В фестивале по традиции будет участвовать Мирей Матье. В этом году на "Спасской башне" впервые откроется детская площадка. Кроме того, в столицу на военно-музыкальный праздник приедет французский всадник-акробат Лоренцо.Также столичная публика впервые увидит военные коллективы Армении, Турции, Сербии и Ирландии.