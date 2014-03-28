В рамках акции "Час Земли" выключат внешнее освещение Кремля

Фото: ИТАР-ТАСС

В рамках международной экологической акции "Час Земли" в столице выключат внешнее освещение Кремля, сообщает пресс-служба президента России.

Акция пройдет 29 марта, в ней примут участие более 250 зданий, в которых на час (с 20.30 до 21.30) отключат подсветку. В это число входят здания Госдумы, храм Христа Спасителя, гостиниц "Пекин" и "Националь", а также Большая и Малая спортивные арены в "Лужниках".

В прошлом году в рамках акции удалось добиться снижения потребления электроэнергии в Москве на 309 МВт, в этом году ожидают в два раза больше.

Кроме того, в рамках мероприятия в Москве пройдет велопробег с участием звезд шоу-бизнеса, который стартует с Красной площади с Васильевского спуска. Велосипедисты проедут мимо здания правительства Москвы, где на площадке будет организован флэш-моб, участники которого выложат на асфальте из свечей цифру "60+", а также фигурку "паука", поскольку в этом году акцию поддержал Человек-паук - главный персонаж фильма "Новый Человек-паук. Высокое напряжение".

Россия принимает участие в "Часе Земли" с 2008 года.