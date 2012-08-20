Оружейную палату Кремля отреставрируют

ИТАР-ТАСС

Государственный историко-культурный музей-заповедник "Московский Кремль" планирует отреставрировать Оружейную палату. На работы будет выделено более двух миллионов рублей.

В настоящее время объявлен конкурс на проведение научно-исследовательских работ и разработку проектно-сметной документации для реставрации Оружейной палаты, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал госзакупок РФ.

Победитель конкурса должен будет подготовить сметы на разработку научно-исследовательских работ, проектно-сметной документации и смет по фрагментарной реставрации в интерьерах и по разработке инженерных решений. Подготовить материалы победитель конкурса должен до 15 декабря 2012 года.

Оружейная палата является частью комплекса Большого Кремлевского дворца. Она размещается в здании, построенном в 1851 году архитектором Константином Тоном.