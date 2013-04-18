В московской мэрии проходят бесплатные экскурсии

Фото: ИТАР-ТАСС

В четверг, 18 апреля, в рамках акции "Дни исторического и культурного наследия" московская мэрия открыла свои двери для экскурсионных групп. Только сегодня у жителей и гостей города есть уникальная возможность попасть в знаменитый дворец на Тверской, 13, построенный по проекту архитектора Казакова.

Посетителям покажут Белый и Красный залы, а также расскажут об их назначении. Участие в экскурсии бесплатно. Однако в мэрию попадут только те, кто успел предварительно записаться на мероприятие.

Добавим, что в этот день можно бесплатно посетить Петровский путевой дворец и Московский зоопарк, который начал работать до 8 вечера.

В акции "Дни исторического и культурного наследия", которая пройдет 18 апреля и 18 мая, принимают участие 300 учреждений культуры. В этом году мероприятие поддержали Музей МЧС России, Еврейский музей и Центр толерантности, Центр фотографии имени братьев Люмьер, Выставочный зал Агентства федеральных архивов, Музей анимации.