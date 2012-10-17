РГ: Создание нового комплекса музеев Кремля начнется в 2013 году

Фото: ИТАР-ТАСС

Проект нового комплекса "Музеи Московского Кремля", который разместится в Средних торговых рядах, будет полностью утвержден до конца этого года, работы начнутся в начале 2013 года, сообщил управляющий делами президента Владимир Кожин.

"Предпроектная стадия уже закончена. Сейчас есть полная ясность, что из себя будет представлять этот уникальный музейно-выставочный комплекс. До конца года утвердим проект полностью, в начале 2013 года начнем работы", - цитирует Кожина "Российская газета".

По его словам, главная цель создать не музей в чистом виде, а выставочный и образовательный комплекс с серьезной научно-образовательной составляющей, связанной с российской государственной историей.

"Внутри комплекса хотим сделать атриум, где будут постоянно действующие выставки. В том числе выставка экспонатов музеев Кремля, которые сегодня хранятся в запасниках в плачевных условиях. Все раритеты переедут. Основная часть музеев Кремля будет выведена на Красную площадь", - сообщил Кожин.

Чиновник также рассказал, как будет развиваться Государственный Кремлевский дворец. Поскольку это памятник архитектуры, было решено провести серьезную реконструкцию. "Сегодня дворец не сравнить с прежним, с точки зрения инженерии, возможностей для зрителей и артистов", - подчеркнул Кожин.

Комментируя ситуацию с длинными очередями на входе в Кремль перед концертами, управделами президента отметил, что скоро заработает новая система прохода в Кремль, и проблема перестанет быть актууальной.

Напомним, в августе стало известно о том, что власти решили отреставрировать Оружейную палату. На эти цели будет выделено более 2 миллионов рублей.