Пять маршрутов автобусов изменятся 17 и 18 марта

В центре Москвы 17 и 18 марта ограничат движение транспорта

17 и 18 марта из-за массовых мероприятий на Васильевском спуске, Москворецкой и Кремлевской набережной изменится движение нескольких автобусов и троллейбусов. В эти дни автобусы № 25 будут следовать от Нагорного бульвара до улицы Балчуг, сообщает пресс-служба "Мосгостранса".

С 11.30 среды автобус № 12ц будет следовать от Дворца спорта "Мегаспорт" до Белорусского вокзала. Автобусы №№ К, 6 направятся с Раушской по Софийской набережной и далее своей трассой. Автобус № 25 будет двигаться по маршруту от Нагорного бульвара до метро "Добрынинская".

Троллейбус № 2 будет курсировать по маршруту № 44, от конечной станции "Фили" до метро "Александровский сад". № 12 проследует от от больницы МПС до Белорусского вокзала. Троллейбус № 16 будет двигаться от Карачаровского путепровода до площади Яузские Ворота, а № 33 - от улицы Кравченко до кинотеатра "Ударник".

При этом троллейбусы №№ 1, 9, 44, 45, 63 и автобусы №№ 25т, 158 будут работать с увеличенными интервалами.