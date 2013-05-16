У Троицкой башни Кремля появились постовые Президентского полка

Фото: ИТАР-ТАСС

У Троицкой башни столичного Кремля организовали церемониальный пост Президентского полка в честь 77 дня рождения подразделения. Москвичи, идущие на экскурсии в Кремль, смогут увидеть постовых каждый день с 10 до 17 часов. Отдыхать военнослужащие полка будут только по четвергам.

В числе постовых окажутся солдаты и сержанты Президентского полка, одетые в форму, аналогичную форме постовых Почетного караула у Вечного огня на могиле Неизвестного солдата, сообщили "Интерфаксу" в Федеральной службе охраны РФ.

Церемониальный пост у Троицкой башни будет выставляться до завершения ежегодного сезона разводов пеших и конных караулов. Они проходят на Соборной площади каждую субботу.