В Москве открыт сезон развода кремлевских караулов

13 апреля в Кремле состоялся первый в этом году развод караулов. По традиции торжественная церемония началась в полдень субботы на Соборной площади. Зрителям продемонстрировали строевые приемы с оружием и конную карусель.

Церемония уже семь лет подряд проходит каждую субботу - с середины апреля по конец октября. В мероприятии участвуют рота специального караула и почетный кавалерийский эскорт президентского полка. Музыкальное сопровождение обеспечивает президентский оркестр.

Президентский (кремлевский) полк - уникальная воинская часть. Она решает специфические боевые задачи по обеспечению безопасности первых лиц