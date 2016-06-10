Уроженец Таджикистана хотел пройти в Кремль по поддельному паспорту

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Уроженца Таджикистана задержали за попытку пройти в Кремль по поддельному паспорту гражданина РФ, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, 25-летний мужчина на входе в Кремль предъявил сотруднику ФСО поддельный паспорт гражданина РФ на чужое имя с вклеенной в него своей фотографией.

Документ изъяли и отправили на исследование. В настоящее время проводится проверка.

Напомним, в октябре прошлого года полиция задержала мужчину, который хотел пройти на прием к президенту России Владимиру Путину через служебный вход Спасской башни. Мужчину задержали и после осмотра направили в ближайшую психиатрическую больницу.