Демонтаж 14 корпуса столичного Кремля почти завершен

Демонтаж корпуса на территории Московского Кремля завершен более чем на 70 процентов, сообщает телеканал "Москва 24".
"Полностью работы планируют закончить в марте этого года. "Снимается все краном и грузится в машину на вывозку. Ведется мониторинг за строительством. Еженедельно снимаются показания со всех окружающих зданий, с первого корпуса, с колокольни Ивана Великого и других монастырей. По их итогам принимается решение о дальнейшей разборке", – рассказал директор филиала компании-подрядчика.
Это первое здание, которое было построено на территории древнего Кремля в Советское время. Оно же первым и уходит в историю. Внутри Кремлевской стены сооружения еще ни разу не разбирали. Здание простояло больше 80 лет. Сначала там была военная школа, потом там обосновался секретариат президиума Верховного совета и театр.
После сноса корпуса к исследованиям подземных прослоек приступят археологи. По итогам их работы и будет принято решение о том, что будет на этой территории.
"Всем интересно найти наиболее древние поселения, может даже догородское. Будет очень интересно понять, как использовалась эта территория, что было там до Чудова монастыря", – отметила археолог Ася Энговатова.
Ссылки по теме
- Демонтаж 14 корпуса на территории Московского Кремля завершен на 70%
- Археологи узнают реальный возраст Москвы при раскопках под 14 корпусом Кремля
- "Вечер": Какие ценности могут обнаружить на месте 14 корпуса Кремля