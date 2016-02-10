Демонтаж 14 корпуса столичного Кремля почти завершен

Демонтаж 14 корпуса на территории Московского Кремля завершен на 70%

Демонтаж корпуса на территории Московского Кремля завершен более чем на 70 процентов, сообщает телеканал "Москва 24".

"Полностью работы планируют закончить в марте этого года. "Снимается все краном и грузится в машину на вывозку. Ведется мониторинг за строительством. Еженедельно снимаются показания со всех окружающих зданий, с первого корпуса, с колокольни Ивана Великого и других монастырей. По их итогам принимается решение о дальнейшей разборке", – рассказал директор филиала компании-подрядчика.

Это первое здание, которое было построено на территории древнего Кремля в Советское время. Оно же первым и уходит в историю. Внутри Кремлевской стены сооружения еще ни разу не разбирали. Здание простояло больше 80 лет. Сначала там была военная школа, потом там обосновался секретариат президиума Верховного совета и театр.

После сноса корпуса к исследованиям подземных прослоек приступят археологи. По итогам их работы и будет принято решение о том, что будет на этой территории.

"Всем интересно найти наиболее древние поселения, может даже догородское. Будет очень интересно понять, как использовалась эта территория, что было там до Чудова монастыря", – отметила археолог Ася Энговатова.

В 14 корпусе до 2008 года проходили ежегодные пресс-конференции президента России. В 2001 году началась реконструкция, а в 2011-м все службы президента были переведены на Старую площадь. В прошлом году президент России Владимир Путин предложил отказаться от реконструкции корпуса и восстановить на его месте разрушенные Чудов и Вознесенский монастыри, а также малый Никольский дворец.

