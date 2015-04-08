ФСО зарегистрировала товарный знак "Соборная площадь"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Федеральная служба охраны зарегистрировала товарный знак "Соборная площадь", передает Агентство "Москва".

По словам источника агентства в Кремле, производить товары под этим брендом не планируется, его зарегистрировали чтобы предотвратить коммерческое использование.

"Заявка была зарегистрирована для того, чтобы оградить значимые и близкие к Кремлю символы от неправомерного использования их в коммерческих целях предпринимателями, которые еще с 90-х годов любят сделать легкие деньги на общеизвестных знаках", – отметил собеседник.

Добавим, что в срок до 19 июля 2023 года ФСО будет иметь исключительное право на производство и оказание 7845 видов товаров и услуг.