08 апреля 2015, 17:34

Политика

ФСО зарегистрировала товарный знак "Соборная площадь"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Федеральная служба охраны зарегистрировала товарный знак "Соборная площадь", передает Агентство "Москва".

По словам источника агентства в Кремле, производить товары под этим брендом не планируется, его зарегистрировали чтобы предотвратить коммерческое использование.

"Заявка была зарегистрирована для того, чтобы оградить значимые и близкие к Кремлю символы от неправомерного использования их в коммерческих целях предпринимателями, которые еще с 90-х годов любят сделать легкие деньги на общеизвестных знаках", – отметил собеседник.

Добавим, что в срок до 19 июля 2023 года ФСО будет иметь исключительное право на производство и оказание 7845 видов товаров и услуг.

Соборная площадь – исторический и архитектурный центр Московского Кремля. Площадь Занимает самую высокую часть кремлевского холма, ее окружают Грановитая и Патриаршие палаты, Успенский собор, Архангельский собор, Благовещенский собор, Ризоположенская церковь и Колокольня Ивана Великого.
Кремль бизнес Соборная площадь ФСО Роспатент

