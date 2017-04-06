Кремль осудил применение химического оружия в Сирии

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает недопустимым применение химического оружия в Сирии, сообщает "Интерфакс".

"Мы считаем, что нужно делать все, чтобы исключить возможность использования химического оружия в Сирии", – сказал Песков. Он выразил надежду, что сирийские вооруженные силы предпримут все необходимые меры для того, чтобы не допустить попадания в руки террористов веществ, которые могут использоваться для создания химоружия.

4 марта в сирийской провинции Идлиб было применено химическое оружие. Ответственность за это правительство США возложило на сирийские власти, однако Дамаск все обвинения отвергает. В результате атаки погибли минимум 56 человек.

По данным Минобороны, сирийская армия уничтожила склады боевиков с боеприпасами, которые и были начинены отравляющими веществами. Однако на Западе эту информацию не принимают.