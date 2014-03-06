Форма поиска по сайту

06 марта 2014, 14:15

Политика

У Музеев Московского Кремля появился новый сайт

Фото: ИТАР-ТАСС

6 марта у Музеев Московского Кремля появился новый сайт. Обновленный портал оснащен современным и приятным интерфейсом и удобной системой поиска информации. Кроме того, теперь каждый пользователь может совершить виртуальную прогулку по экспозициям, сообщает пресс-служба Музеев Московского Кремля.

Новый сайт позволяет увидеть расположение памятников, узнать о главных музейных экспонатах. Обновился и календарь событий Музеев, который поможет посетителям быть в курсе открытия выставок, проведения лекций, концертов, различных событий в детских центрах.

Напомним, что теперь в Музеи Московского Кремля, кроме того, можно приобрестиэлектронные билеты. Для того, чтобы спланировать свое посещение, нужно зайти в специальный раздел нового сайта.

Государственный историко-культурный музей-заповедник "Московский Кремль" включает в себя музей-сокровищницу Оружейную палату, Соборную площадь и его знаменитые храмы, Успенский, Архангельский и Благовещенский соборы, церковь Ризположения, Патриаршие палаты, колокольню Ивана Великого, выставки в Успенской звоннице и Одностолпной палате Патриаршего дворца.

Кремль обновления новые сайты

Главное

