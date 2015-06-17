Форма поиска по сайту

17 июня 2015, 19:12

Фестиваль KUBANA-2015 под Калининградом не состоится

Фото: facebook.com/KubanaFest

Музыкальный фестиваль KUBANA, запланированный на 6–9 августа в Калининградской области, не состоится. Об этом на своей странице в Facebook сообщил один из организаторов фестиваля Илья Островский.

"Совет депутатов Янтарного принял решение об отмене фестиваля. Среди причин, повлиявших на принятие такого решения – невозможность обеспечения безопасности участников, а также обращения граждан и активистов с просьбой об отмене мероприятия", – говорится в сообщении.

По словам Островского, есть артисты, которые хотят выступать на фестивале, и есть идеи, как компенсировать посетителям неудобства, связанные со случившимся. "Очень просим вас отнестись с пониманием и дать нам несколько дней для того, чтобы сообщить вам как, где и в какой форме мы сможем встретиться с вами. Если наше предложение вас не устроит, то с 10-го июля мы сможем вернуть вам деньги за купленные билеты", – добавил он.

Ранее этот фестиваль проводился в Краснодарском крае, в 2014 году – в поселке с похожим названием Янтарь.

Планировалось, что KUBANA-2015 должен была пройти на Балтийское побережье, в окрестности самого западного города России – Калининграда.

KUBANA – один из крупнейших российских музыкальных мультиформатных фестивалей, проходящий ежегодно на берегу моря. Впервые был проведен 31 июля – 1 августа 2009 года. На сцену KUBANA за это время успели подняться такие именитые группы как Korn, System Of A Down, Madness, The Offspring, Gogol Bordello, Scooter и другие.
