Марш на Красной площади в честь парада 1941 года состоится 7 ноября

Фото: ИТАР-ТАСС

Торжественный марш на Красной площади в честь легендарного парада армии 1941 года состоится 7 ноября в 10 часов. Генеральная репетиция марша пройдет 5 ноября.

В марше примут участие более 6 тысяч человек: военнослужащие 27 отдельной гвардейской мотострелковой бригады министерства обороны России, военнослужащие внутренних войск МВД РФ и кавалерийская группа президентского полка. На марше будет представлена историческая военная техника, в том числе боевые тачанки.

В Москве живут 57 участников парада 1941 года, 36 из них придут на Красную площадь 7 ноября, сообщает "Интерфакс".

Парад 7 ноября 1941 года

Легендарный парад начался ровно в 8 часов 7 ноября 1941 года. Командовал парадом командующий Московским военным округом генерал Павел Артемьев, а принимал его маршал Семен Буденный. Торжественный марш войск на Красной площади открыли курсанты артиллерийского училища. С развернутыми знаменами, под боевые марши, шли по площади артиллеристы и пехотинцы, зенитчики и моряки. Потом по Красной площади двинулись конница, знаменитые пулеметные тачанки, прошли танки Т-34 и КВ-1. В параде приняли участие батальоны курсантов Окружного военно-политического училища, Краснознаменного артиллерийского училища, полк 2-й Московской стрелковой дивизии, полк 332-й дивизии имени Фрунзе, стрелковые, кавалерийские и танковые части дивизии имени Дзержинского, Московский флотский экипаж, Особый батальон военного совета МВО и МЗО, батальон бывших красногвардейцев, два батальона Всеобуча, два артиллерийских полка Московской зоны обороны, сводный зенитный полк ПВО и два танковых батальона резерва Ставки.