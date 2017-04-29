Красную площадь начали готовить к майским праздникам

Подготовка Красной площади к майским праздникам началась в столице, передает телеканал "Москва 24".

Рабочие уже смонтировали трибуны у стен Кремля. Их стилизовали под российский триколор. Возле мавзолея установлены стенды с атрибутикой Дня Победы. На противоположной стороне, около ГУМа работы еще продолжаются. Площадку готовят для первомайских мероприятий. Там собирают сцену и развешивают плакаты.

Первого мая на Красной площади состоится традиционное шествие представителей профсоюзов по случаю дня весны и труда. Центральным событием на главной площади страны станет парад в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 9 мая.

Ранее сообщалось, что дороги, по маршруту следования тяжелой техники для парада в честь Дня Победы, просканировали лазером. Серьезных повреждений полотна специалисты не выявили.