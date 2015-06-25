Фестиваль "Книги России" пройдет на Красной площади

Фестиваль "Книги России" открылся на Красной площади

25 июня на Красной площади стартует фестиваль "Книги России". Он пройдет в рамках Года литературы и продлится до 28 июня.

В фестивале примут участие Владимир Познер, Евгений Евтушенко, Эдвард Радзинский, Захар Прилепин, Борис Гребенщиков, Никита Михалков, Андрей Геласимов, Мариэтта Чудакова, Сергей Шаргунов, Евгений Водолазкин, Михаил Веллер и другие.

Для гостей заработают семь интерактивных площадок, на которых будут представлены более 300 отечественных издательств. На большой сцене у Собора Василия Блаженного каждый день будут проходить различные мероприятия. Ожидается, что фестиваль посетят более 300 тысяч читателей.

Посетители смогут увидеть лучшие на сегодняшний день детские, учебные, художественные и научно-популярные книги. Все желающие смогут их приобрести, а также почитать, отдохнуть и перекусить в лаунжах.

На основной сцене Вениамин Смехов представит поэтический спектакль "Память места", Дарья Мороз, Михаил Пореченков и другие артисты покажут литературно-художественную композицию "Круг чтения", а в праздничном концерте примут участие Юрий Башмет и Денис Мацуев.

На площадке "Художественная литература" писатели Марина Степанова, Виктор Ерофеев, Андрей Геласимов и их коллеги проведут встречи с читателями. Кроме того, Никита Михалков представит свою книгу "Территория моей любви", а Захар Прилепин – "Не чужую смуту". Музыкант Борис Гребенщиков также презентует поклонникам свою книгу.

На площадке "Детская и учебная литература" приготовят для самых маленьких гостей спектакли, лекции и мастер-классы, встречи с любимыми персонажами и многое другое. Писатель Андрей Усачев и проект "Веселая школа детских писателей" обучат детей в игровой форме таким предметам, как литература, история, география и математика.

На площадке "Нонфикшен" ученые, профессора и преподаватели российских университетов проведут лекции и круглые столы, расскажут о новых книгах. Площадка "Библиотека" представит книги библиотек из разных уголков России, а территорию "Электронная книга/Книгабайт" посвятят новым книжным форматам.

Кроме того, всех желающих будет ждать аудиоинсталляция "Литература в воздухе" на основе записей с исполнением русской классики.