На Красной площади поймали угнавшего эвакуатор водителя

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

На Красной площади полицейские задержали водителя, угнавшего эвакуатор, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного главка МВД.

Инцидент произошел в среду примерно в 11.20. Владелец машины, которую пытались увезти на штрафстоянку, угнал эвакуатор. После этого мужчина выехал на нем на Красную площадь, где его поймали сотрудники полиции и ФСО.

Эвакуатор заблокировали в районе Васильевского спуска, после чего нарушителя задержали и доставили в отдел полиции по району Китай-город.

Напомним, осенью прошлого года несколько жителей столицы пытались помешать транспортировке своих автомобилей на штрафстоянку.

Так, Дмитрий Афанасьев оставил машину в неположенном месте на улице Верхние Поля. Когда автомобиль стали эвакуировать, Афанасьев сел в него и помешал процессу. Позже суд признал водителя виновным по статье КоАП "Умышленное повреждение или срыв печати" и назначил арест на пять суток.

Позже действия Афанасьева повторил Константин Алтухов. Он почти сутки просидел в автомобиле, который пытались эвакуировать. История произошла 15 октября, но опустить машину на землю удалось только на следующий день.

Примеру Алтухова последовал еще один человек – 16 октября он закрылся в своей машине, когда ее хотели эвакуировать. Правда, его довольно быстро уговорили покинуть автомобиль и транспортное средство увезли на штрафстоянку.

21 ноября в Москве произошел новый инцидент, связанный с эвакуацией автомобиля. Мужчина, заперся в своем авто, не дав эвакуаторщикам его забрать. Вместе с ним в машине находился ребенок. Автомобилистов, закрывающихся в салоне машин, погруженных на эвакуатор, прозвали "паркменами".