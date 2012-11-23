Выбираем лучшие катки Москвы

Фото: ИТАР-ТАСС

В столице один за другим открываются катки. К началу зимы в Москве заработают 123 бесплатные ледовые площадки с искусственным покрытием, а в центре города запланировали оборудовать 28 катков массового пользования, 67 дворовых и 10 катков на школьных территориях.

Мы решили рассказать о самых популярных и красивых ледовых площадках Москвы.



Каток в центральном парке имени Горького

Это самая большая ледовая площадка в Европе. Площадь катка – 18 000 квадратных метров. На территории разместят четыре пункта проката. Здесь начнут работать школа фигурного катания, хоккейная площадка, романтические аллеи и два танцевальных катка. Интересно, что с этого года билеты на посещение ледовой площадки в парке можно заказать по интернету.



Открытие

С 16 ноября

Режим работы

Со вторника по воскресенье с 10.00 до 23.00. Перерыв с 15.00 до 17.00.

Вход

От 150 рублей.

Каток "Лед" в парке "Сокольники"

На Фестивальной площади парка оборудуют территорию с искусственным льдом площадью 5500 квадратных метров. Здесь же установят пункты проката, раздевалки, кафе и зоны отдыха. Каждый выходной для посетителей будут устраивать вечеринки с популярными диджеями.

Открытие

С 15 декабря.

Режим работы

С понедельника по среду каток работает с 10.00 до 23.00, а с четверга по воскресенье с 10.00 до 02.00.

Вход

Стоимость билета от 100 рублей.

На территории "Сокольников" появится еще один каток – с естественным ледовым покрытием. Он будет работать на Большом кругу и на 1-м Лучевом проспекте. Площадь катка составит целых 17 000 квадратных метров. Здесь можно будет не только взять коньки на прокат, но и заточить их, а также воспользоваться гардеробной и сушилкой. К услугам замерзших и уставших – кафе на входной аллее в парк.

Открытие

Запланировано на конец декабря.

Вход

Свободный.

Каток на Красной площади

Площадь одного из главных катков города, который в этом году открывает свой седьмой сезон, составит более 3 000 квадратных метров. Каток вмещает около 400 посетителей. Здесь же сконструированы раздевалки с отоплением, пункты заточки коньков, прокат и кафе с ароматным кофе.

Открытие

С 1 декабря.

Режим работы

С понедельника по воскресенье с 10.00 до 00.00.

Вход

От 200 рублей

Каток в саду "Эрмитаж"

В саду "Эрмитаж" открывается один из самых красивых и романтичных катков Москвы - Windows8. На территории сада "заморозят" дорожки и аллеи. Атмосферу волшебства создадут декоративные элементы, подсветка и музыка. Рядом с ледовыми дорожками есть лавочки и уютные кафе, работают пункты проката и заточки коньков.

Открытие

С 25 ноября.

Режим работы

Понедельник – с 14.00 до 23.00, со вторника по четверг – с 12.00 до 23.00, с четверга по воскресенье – с 10.00 до 23.00.



Вход

От 150 рублей. В выходные и праздники – 250 рублей.



Прокат

От 150 рублей – в час.

В декабре в саду "Эрмитаж" также откроется каток с натуральным ледовым покрытием. Стоимость билетов та же, что и на площадку с искусственным льдом.

Каток на Петровке

Его называют одним из самых старых столичных катков. Площадка на Петровке работает с середины XIX века. Именно здесь проводились первые соревнования по скоростному бегу на коньках.

На территории есть прокат и заточка коньков, кафе и зимняя школа фигурного катания.

Открытие

С 17 декабря.



Режим работы

С понедельника по пятницу – 16.00-23.00. По субботам и воскресеньям – с 11.00 до 00.00.

Вход

От 150 рублей.