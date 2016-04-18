Мавзолей на Красной площади закрыт до 14 мая

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Доступ к Мавзолею В.И. Ленина и некрополю Кремлевской стены закрыт до 14 мая из-за подготовки к празднованию 9 мая, сообщает "Интерфакс".

Там будут ставить гостевые трибуны и оформлять Красную площадь к параду в честь 71-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Напомним, в марте этого года была выбрана тематика оформления Москвы ко Дню Победы.В основу концепции легла идея памяти, логотипом будет схематично изображенный цветок (как символ радости и весны), совмещенный с вечным огнем.

Основные цвета праздничных украшений – красный и оранжевый. В таком же стиле оформят плакаты, билборды, витрины, сценические площадки, наземный транспорт, экраны аэропорта Внуково и городские интернет-порталы. Метрополитен выпустит праздничный тираж билетов.