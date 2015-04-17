Бело-желтая "зебра" появилась на Красной площади по заказу Минобороны

Фото: twitter.com/1stHistorical

Бело-желтая пешеходная "зебра" была нанесена на брусчатку Красной площади по заказу Минобороны в связи с подготовкой к параду в честь Дня Победы. Об этом M24.ru сообщил пресс-секретарь управления делами президента России Виктор Хреков.

"Ежегодно в преддверии майских праздников по заказу Минобороны делается специальная разметка, связанная с репетициями и самим парадом в честь Дня Победы. Непосредственно перед праздником разметка будет дополняться", – сказал он.

Хреков добавил, что часть разметки наносится по заказу организаторов праздничного концерта, который пройдет на Красной площади 9 мая. Пресс-секретарь подчеркнул, что после проведения мероприятий краска будет удалена при помощи спецтехники.

Напомним, парад Победы можно будет посмотреть на 14 экранах, которые поставят на центральных улицах и площадях города.

Кроме того, 9 мая в Москве пройдет более 200 общегородских мероприятий. В Москве установят пять медиазон, на территории которых будут проходить различные мероприятия – конкурсы на исполнение песен военных лет в караоке, конкурсы на тематические фотографии и другие.

Кроме того, на ВДНХ можно будет увидеть экспозицию военной техники в дополненной реальности с помощью смартфонов. На технику нанесут специальные метки, и при наведении на них камеры смартфона машина предстанет на фоне боевых действий.

Также москвичи смогут увидеть сцены битв Великой Отечественной войны на медиафасадах городских зданий. Ролики покажут на стенах Центрального телеграфа и кинотеатра "Октябрь", а также на здании института "Гидропроект" и высотки на Можайском и Ленинградском шоссе.