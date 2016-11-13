Форма поиска по сайту

13 ноября 2016, 11:58

Каток на Красной площади будет в стиле русского авангарда

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Каток на главной площади страны, который откроют 29 ноября, будет в стиле русского авангарда, сообщает mos.ru.

Все 28 шале на площади разукрасят в стилистике произведений художников Василия Кандинского и Марка Шагала. Здесь можно будет купить елочные новогодние шары, декорированные валенки и вязаные варежки, матрешки, шкатулки и оренбургские платки.

Москвичи смогут покататься под бой курантов, купить новогодние подарки, угоститься глинтвейном, блинами с икрой и жареными каштанами. По выходным для всех желающих чемпион мира по хоккею Алексей Яшин будет проводить бесплатные мастер-классы по хоккею.

Ледовая площадка будет открыта для посетителей до 28 февраля.

В этом году рабочие часы ледовой площадки планируют установить с 10:00 до 22:00. Сообщается также, что этой зимой здесь пройдут различные турниры и праздничные мероприятия. При желании москвичи смогут провести на катке новогоднюю ночь.

Нынешний сезон станет 11-м по счету для ледового катка на Красной площади. Ежегодно его посещают миллионы москвичей и гостей столицы.

