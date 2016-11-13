Каток на Красной площади будет в стиле русского авангарда

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Каток на главной площади страны, который откроют 29 ноября, будет в стиле русского авангарда, сообщает mos.ru.

Все 28 шале на площади разукрасят в стилистике произведений художников Василия Кандинского и Марка Шагала. Здесь можно будет купить елочные новогодние шары, декорированные валенки и вязаные варежки, матрешки, шкатулки и оренбургские платки.

Москвичи смогут покататься под бой курантов, купить новогодние подарки, угоститься глинтвейном, блинами с икрой и жареными каштанами. По выходным для всех желающих чемпион мира по хоккею Алексей Яшин будет проводить бесплатные мастер-классы по хоккею.

Ледовая площадка будет открыта для посетителей до 28 февраля.