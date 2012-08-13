Полиция задержала на Красной площади "секретного агента"

ИТАР-ТАСС

12 августа на Красной площади был задержан психически нездоровый мужчина, считающий себя сотрудником спецслужб, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Около 11 часов дня на Красной площади у Спасской башни стражи порядка заметили мужчину, который пытался проникнуть на территорию охраняемой зоны. Он сообщил, что является секретным агентом и ему необходимо встретиться с главой государства.

62-летний мужчина был отправлен в психиатрическую больницу.

На данный момент информация официально не подтверждена.