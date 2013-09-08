Фестиваль "Спасская башня" завершится на Красной площади в воскресенье

Фото: М24.ru

В воскресенье, 8 сентября, на Красной площади грандиозным представлением завершится Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня". Пятое по счету мероприятие проходит под девизом "Возрождая традиции, сохраняем историю".



Фестиваль посвящен 75-летию Московского военно-музыкального училища, 70-летию суворовского движения, 99-летию начала Первой Мировой войны, году Голландии в России и России в Голландии.

Напомним, фестиваль "Спасская башня" открылся 1 сентября. Торжественная церемония была разделена на пять блоков, каждый из которых символизировал уникальную культуру разных народов России, от Кавказа до Дальнего Востока. Так, первым выступил президентский оркестр Российской Федерации, а вслед за ними свое выступление провел коллектив из Шотландии, исполнивший народные танцы.

На Красной площади проходит пятое представление "Спасской башни"

Кульминацией открытия стало выступление сводного хора, исполнившего старинную русскую песню о Волге и песню "Если бы парни всей земли".

В церемонии открытия приняли участие лучшие военные оркестры из разных стран мира. Кроме того, на Красной площади выступили провели женский фольклорный коллектив "Санса Одори" из Японии, шаолиньские монахи и полицейские из Абу-Даби. Гости из Сеула порадовали зрителей, исполнив адаптированную версию мирового хита Gangnam Style.