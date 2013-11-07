На Красной площади прошел марш в память о параде 1941 года

На Красной площади проходит марш в честь легендарного парада 1941 года

На Красной площади прошел марш в память о легендарном параде 7 ноября 1941 года. На трибуны у стен Кремля пришли 8 тысяч специально приглашенных гостей, в том числе фронтовики, принимавшие участие в параде 72 года назад.

Всех ветеранов угостили теплым чаем и раздали им теплые пледы. Сейчас в Москве проживают 57 участников легендарного шествия.

Традиция чествовать парад 1941 года появилась 2 года назад. Репетиции марша проходили в столице с начала октября. В реконструкции парада приняли участие около 6 тысяч военных, а также кадетов и школьников. По Красной площади проехала военная техника времен Великой Отечественной войны - танки Т-34 и "полуторки", всего около 50 единиц.

Сергей Собянин возложил цветы и венки к Могиле Неизвестного солдата и памятнику маршалу Жукову.

В ходе парада мэр Москвы обратился с трибуны к собравшимся. Он поздравил ветеранов и всех жителей столицы с праздником и победой в Великой Отечественной войне и напомнил, что гитлеровцы в 1941 году хотели сравнять Москву с землей, но их планам не дал сбыться героизм советских граждан. "Это было начало конца гитлеровской Германии", - заявил Собянин.

В связи с проведением шествия с 8.00 и до окончания парада были перекрыты центральные улицы. Движение ограничили по Москворецкой, Ильинке, Варварке, Большому Москворецкому мосту и Васильевскому спуску.

На Красной площади прошла репетиция парада

Парад 7 ноября 1941 года в честь 24-летия Октябрьской революции прошел в тот момент, когда линия фронта проходила всего в нескольких десятках километров от столицы. Многие военные подразделения, принимавшие в нем участие, сразу после парада отправились на фронт.

Марш имел огромное значение: поднял боевой дух москвичей и заставил их поверить в то, что наступавшие на столицу армии гитлеровских войск не возьмут город. В ходе парада Верховный главнокомандующий Иосиф Сталин произнес речь, в которой заявил, что война, которую ведет Советский Союз - освободительная и справедливая, а разгром германской армии близок.

Парад на Красной площади, 1941 год

Речь Сталина с трибуны Мавзолея не была зафиксирована камерами из-за технических проблем. Ее переснимали уже позже - на специально сконструированном постаменте в Кремле.

Марш готовился в атмосфере строжайшей секретности, сами участники парада узнали о нем лишь за несколько часов до его проведения. У командования были основания опасаться налетов немецких бомбардировщиков, поэтому даже время начала марша было изменено - вместо десяти утра парад начался в восемь.