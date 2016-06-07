Мавзолей и некрополь у Кремлевской стены закроют 12 июня

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

12 июня мавзолей и некрополь у Кремлевской стены закроют для посещения. Как отмечает МИА "Россия сегодня", это связано с проведением государственного мероприятия, посвященного празднованию Дня России.

Кроме того, будет ограничен проход в Московский Кремль. Исключение сделают для посетителей Государственной Оружейной палаты и выставки "Алмазный фонд". Пройти на территорию Кремля можно будет со стороны Боровицкой башни.

Ко Дню России на трассах и крупных мостах столицы появится две тысячи флагов. Триколоры установят к 11 июня, а уберут 13 числа, после окончания праздника.

Город также украсят плакатами с праздничной символикой, а на здании Центрального телеграфа москвичи увидят видео с триколором и двуглавым орлом. Российская символика появится на рекламных конструкциях вдоль крупных путепроводов.