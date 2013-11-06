В параде на Красной площади примут участие 4 тысячи молодых москвичей

На Красной площади 5 ноября прошла репетиция парада

7 ноября на Красной площади пройдет торжественный марш, посвященный 72-й годовщине парада 1941 года. В нем примут участие четыре тысячи молодых людей из детско-юношеских общественных объединений, военно-патриотических клубов, поисковых отрядов, кадеты, военнослужащие Московского военного округа и кавалерийская группа Президентского полка.

От Центрального округа столицы в марше будет участвовать 160 человек из двух отрядов. Перед началом их напутствуют 38 ветеранов округа. Примечательно, что среди них будут те, кто участвовал в параде 7 ноября 1941 года.

"Чем дальше от Великой Отечественной войны, тем сильнее чувство благодарности, стремление сохранить историческую правду и традиции прошлого", - отметил префект Центрального округа Виктор Фуер.

Стоит отметить, что шествие на Красной площади откроет месячник "Твои защитники, Москва!" в образовательных организациях ЦАО.