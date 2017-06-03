Форма поиска по сайту

03 июня 2017, 16:48

Книжный фестиваль "Красная площадь" стартовал в столице

Ежегодный книжный фестиваль "Красная площадь" открылся в столице в субботу, 3 июня, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы. Гостей ждут сотни развлекательных и образовательных мероприятий.

В 2017 году мероприятие пройдет на 12 площадках. Более 400 издательств из разных регионов России представили художественную, детскую, образовательную и научно-популярную литературу.

Организаторы приготовили для посетителей мастер-классы, творческие встречи, лекции, кинопоказы и многое другое. Фестиваль продлится до 6 июня, вход на все мероприятия свободный.

В день закрытия фестиваля заработает портал "Списанные книги", который позволит библиотекам не уничтожать издания, а раздавать их горожанам. На презентации проекта посетителям подробно расскажут, как он будет действовать.

