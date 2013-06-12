М24.ru проводит онлайн-трансляцию фестиваля "Форма"

Фото: пресс-служба

12 июня в парке "Красная Пресня" проходит II Фестиваль современного российского искусства "Форма", который отразит все разнообразие российской культуры: музыки, театра, поэзии, современного танца, дизайна, искусства, перформанса и много другого.

Информационный партнер мероприятия, сетевое издание М24.ru ведет онлайн-трансляцию двух дискуссий, которые пройдут в рамках фестиваля.

С 16.00 до 17.00 на дискуссионной площадке поговорят о современной поэзии.Темой дискуссии "Почему поэзия не блокбастер" станут вопросы о том, как распознать поэта, стихи которого войдут в школьную программу, возможно ли быть признанным при жизни, что такое современная поэзия и кто способствуют продвижению поэта.

В мероприятии примут участие многие современные поэты и критики – Лев Рубинштейн, Вера Полозкова, Андрей Родионов, Рома Осьминкин, Данила Давыдов, Николай Александров и другие.

С 17.30 до 18.30 на площадке состоится дискуссия "Где жить креативному классу в Москве". Среди вопросов, которые обсудят, станут – есть ли в Москве место, которое способно принять профессионалов творческих индустрий, почему нет поддержки государства для художников, возможно ли создать творческие коммуны на территориях промзон. В дискуссии примут участие художники, кураторы, представители департамента культуры и департамента землеустройства и градостроительной политики.