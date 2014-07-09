В усадьбе "Студенец" снесли незаконные постройки

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На территории усадьбы "Студенец" в парке "Красная Пресня" снесли незаконные постройки, сообщает пресс-служба Мосгорнаследия.

В апреле этого года в Арбитражный суд Москвы было направлено исковое заявление о признании веранды и двухэтажной пристройки одного из ресторанов на Мантулинской улице незаконными. В результате постройки были снесены добровольно за счет арендатора еще до вынесения решения суда.

"Надо отметить, что подобный уровень сознательности нарушителей в практике Мосгорнаследия встречается нечасто, поэтому указанный случай мы считаем примером результативной разъяснительной работы, которую мы проводим с пользователями объектов культурного наследия", - сказал замруководителя департамента культурного наследия Сергей Мирзоян.