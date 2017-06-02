Форма поиска по сайту

02 июня 2017, 05:51

Политика

Проект новой конституции Венесуэлы вынесут на референдум

Фото: ТАСС/Juan Carlos Hernandez

Согласно итогам работы учредительного собрания Венесуэлы проект новой конституции будет вынесен на референдум, заявил президент страны Николас Мадуро, сообщает РИА Новости. Мадуро отметил, что референдум будет консультативным.

По его словам, власти необходимо знать, как отреагируют граждане на новые законы. Глава государства планирует в скором времени созвать учредительное собрание. Именно оно займется реформированием конституции.

Оппозиция отреагировала на заявление президента массовыми протестами. Против созыва учредительного собрания выступил и генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега. Он подчеркнул, что нельзя менять конституцию, когда страна переживает кризис.

