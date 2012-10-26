"Ъ": В КС России впервые заявлено об отводе судьи

Фото: ИТАР-ТАСС

На открытом заседании в Конституционном суде полпред Президента Михаил Кротов заявил об отводе докладчика Геннадия Жилина. Это первое в истории КС ходатайство об отводе судьи.

Заявление было сделано перед началом слушаний по делу о конституционности упрощенной формы делопроизводства. Она позволяет рассматривать жалобы граждан без извещения лиц, участвующих в процессе, пишет газета "Коммерсантъ".

Кротов заявил отвод Жилину в связи с ранее высказанным особым мнением последнего. По словам полпреда, его мнение "может… оказать негативное влияние на процесс конституционного делопроизводства". Как ранее говорил сам докладчик, при судопроизводстве должно быть равноправие сторон.

Конституционный суд отказал Кротову в ходатайстве, обосновав особое мнение Жилина нейтральностью в процессе.

