16 февраля 2017, 08:05

Политика

Мать летчика Ярошенко обратилась к Трампу с просьбой вернуть ей сына

Фото: ТАСС/Владимир Матыцин

Мать российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего 20-летний срок в американской тюрьме "Форт-Дикс", обратилась к Дональду Трампу с просьбой вернуть ей сына, сообщает газета "Известия".

Женщина написала президенту США письмо и отправила его по двум каналам – через срочную почту DHL, а также дипломатическим путем. В своем обращении она просит "услышать ее в мольбах о судьбе сына", так как его здоровье подорвано годами тюремного заключения.

Также она призывает главу Белого дома проявить человечность "к невиновному, несправедливо обвиненному и погибающему в американской тюрьме российскому гражданину".

В США Ярошенко доставили из Либерии, где арестовали 28 мая 2010 года. Его якобы уличили в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина. 7 сентября 2011 года он был осужден на 20 лет лишения свободы и отбывает заключение в тюрьме Форт-Дикс в штате Нью-Джерси.
