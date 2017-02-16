Мать летчика Ярошенко обратилась к Трампу с просьбой вернуть ей сына

Фото: ТАСС/Владимир Матыцин

Мать российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего 20-летний срок в американской тюрьме "Форт-Дикс", обратилась к Дональду Трампу с просьбой вернуть ей сына, сообщает газета "Известия".

Женщина написала президенту США письмо и отправила его по двум каналам – через срочную почту DHL, а также дипломатическим путем. В своем обращении она просит "услышать ее в мольбах о судьбе сына", так как его здоровье подорвано годами тюремного заключения.

Также она призывает главу Белого дома проявить человечность "к невиновному, несправедливо обвиненному и погибающему в американской тюрьме российскому гражданину".