Кончита Вурст решила избавиться от женского образа

Австрийский музыкант-трансгендер Томас Нойвирт, победивший на конкурсе Евровидение – 2014 в образе бородатой женщины Кончиты Вурст, рассказал, что работает над новым имиджем. Об этом пишет немецкое издание Welt am Sonntag.

"После победы на Евровидении бородатая женщина уже достигла всего, чего могла достичь. Она мне больше не нужна. Я должен ее убить", – сказал артист. Он добавил, что ищет "новую индивидуальность" и что "пытается разобраться в себе больше, чем когда-либо". "Я стал одеваться как мужчина. Томас восстал", – добавил он.

Нойвирт пояснил, что он, по сути, "бесполое существо", и гомосексуальность всегда была его "дьяволом". Музыкант родился и вырос в маленькой австрийской деревне, где его дразнили за женственный образ. По его словам, он сам "единственный человек, с которым он хотел бы жить".

Всемирную популярность Томасу Нойвирту принесло выступление на песенном конкурсе Евровидение в Копенгагене в 2014 году, где музыкант исполнил композицию Rise Like a Phoenix и получил поддержку во всем мире в знак борьбы за гендерное равноправие.

