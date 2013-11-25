"Ъ-Власть": Мировой финансовый рынок переживает оживление

Фото: M24.ru

Двойка с Вильнюсом

В Вильнюсе пройдет саммит "Восточного партнерства". Геополитический проект должен был ускорить сближение с Евросоюзом шести постсоветских стран: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины. Задуманное пока не сбылось и наполовину.

Загнать и перегнать

Высокие цены на энергоресурсы сыграли важную роль в обеспечении социально-политической стабильности в России. Поддержание этой стабильности будет для Москвы одним из приоритетов в новой ситуации после сланцевой революции.

Вклад наугад

Мировой финансовый рынок переживает оживление, хотя и в необычных формах. Обозреватель "Власти" Сергей Минаев связывает это с последствиями кризиса.

Человек со струнностями

В широкий прокат выходит байопик "Паганини: скрипач дьявола" о самом знаменитом виртуозе эпохи романтизма. О биографии великого скрипача, в которой перемешались правда и вымысел, и его влиянии на последующие поколения размышляет Михаил Фихтенгольц.

Другие материалы еженедельника "Коммерсантъ-Власть"