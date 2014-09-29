В Коломенском укрепили берега и посадили черную ольху

Фото: ИТАР-ТАСС
Департамент строительства завершил укрепление берегов парка "Коломенское". С помощью специальных ландшафтных конструкций строители укрепили 9 опасных оползневых участков заповедника.
Обновилась и набережная часть Коломенского. Шестнадцать парковых ручьев, расположенных на этой территории, оформлены в виде водных каскадов. На склонах заповедника высажены новые посадки луговых трав и деревьев редких видов, например, черная ольха. Последнюю сажают для разведения леса на влажных почвах, трясинах и топких побережьях. Лес, в свою очередь, удерживает грунт от оползания в реку.
Кроме того, в парке появился водоотводный канал длиной 890 метров.
Как сообщила изданию m24.ru пресс-служба столичного Департамента строительства, никаких дополнительных ограничений для посетителей в связи с укреплением склонов не возникнет. Перепланированная территория станет более комфортной для прогулок.
КоломенскоеКоломенское - государственный музей-заповедник, расположенный в южной части Москвы. Площадь заповедника составляет 390 гектаров. На месте сегодняшнего парка в Средние века находилось село Коломенское, а позже - царская вотчина. Коломенское играло важнейшую роль в охране южных границ княжества в период усиления Москвы. В эпоху правления Романовых Коломенское стало любимой летней резиденцией царствующей династии. Самые известные исторические здания заповедника - церковь Вознесения Господня, построенная в 1532 году, а также Коломенский дворец царя Алексея Михайловича.