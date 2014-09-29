В Коломенском укрепили берега и посадили черную ольху

Фото: ИТАР-ТАСС

Департамент строительства завершил укрепление берегов парка "Коломенское". С помощью специальных ландшафтных конструкций строители укрепили 9 опасных оползневых участков заповедника.

Обновилась и набережная часть Коломенского. Шестнадцать парковых ручьев, расположенных на этой территории, оформлены в виде водных каскадов. На склонах заповедника высажены новые посадки луговых трав и деревьев редких видов, например, черная ольха. Последнюю сажают для разведения леса на влажных почвах, трясинах и топких побережьях. Лес, в свою очередь, удерживает грунт от оползания в реку.

Кроме того, в парке появился водоотводный канал длиной 890 метров.

Как сообщила изданию m24.ru пресс-служба столичного Департамента строительства, никаких дополнительных ограничений для посетителей в связи с укреплением склонов не возникнет. Перепланированная территория станет более комфортной для прогулок.

