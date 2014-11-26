Сады царя Алексея и библиотека Ивана Грозного: что хранит усадьба Коломенское

"Нераскрытые тайны": Загадки музея-усадьбы "Коломенское"

1621 год. Коломенское. Отряд стрельцов поднят по тревоге. У ворот великокняжеского дворца вдруг, будто из ниоткуда появился отряд всадников. Причем выглядели они весьма странно. Охрана недоумевала: кто эти воины, что им надо и главное, как они оказались в вотчине российских государей?

Здесь строились и разрушались дворцы. Здесь принимали решения государственной важности и поражали заморских гостей роскошью. Здесь теряются следы легендарной библиотеки Ивана Грозного и исчезают с лица земли целые народы. Читайте об одном из самых красивых и самых таинственных мест в нашей столице в материале телеканала "Москва Доверие".

Голосов овраг

Бывшая летняя резиденция русских царей уже давно стала музеем под открытым небом площадью больше 250 гектаров. Каждый день его посещают около 10 000 человек. Причем некоторые из них приходят не для того, чтобы полюбоваться средневековой архитектурой.

Они спускаются в овраг, разделяющий Коломенское на две части. Про эту лощину сложено множество легенд и преданий. Причем некоторые из них настолько невероятны, что могут оказаться правдой.

Вадим Чернобров – профессиональный исследователь аномальных явлений. Он повидал немало загадочных мест планеты и уверен: Голосов овраг в Коломенском – одно из них. До сих пор нет единого мнения о происхождении его названия.

Одна из версий гласит, что первоначально овраг называли Велесовым, по имени божества из славянского языческого пантеона Велеса – покровителя скотоводов, а также сказителей и вообще поэзии. Но Вадим Чернобров считает, что дело в другом – в голосах.

"Голосов овраг – то есть на ум приходят аналогии с местом, где слышатся голоса, где слышится непонятное эхо. Однажды, находясь в этом месте во время утреннего тумана, я вдруг услышал далекий звук церковного колокола. Я, конечно, знаю, где находятся ближайшие церкви – они буквально опоясывают с двух сторон наш овраг, но в середине оврага никаких церквей, вообще никаких строений не было.

А в чем причина? Узкий, как труба, овраг, который тянется на несколько километров в этом направлении, очень хорошо проводит звук, если в его вершине действительно зазвонит колокол, то, я вас уверяю, вы, находясь в его низовьях, будете поражены этим непонятным явлением", – утверждает Вадим Чернобров.

Загадочные звуки можно услышать не только в Голосовом овраге. Периодически в Коломенском раздается необычная музыка. Случайному прохожему может показаться, что звонят колокола, но это не совсем так. Создал эту конструкцию Александр Жихарев.

В свое время он отливал колокола, был звонарем, но еще в юности мечтал создать инструмент, обладающий еще более гармоничным звучанием, чем колокол. И после нескольких лет поисков сделал этот инструмент. Создатель называет его коротко и просто – била. В дуэте с обычными плоские, или, как принято говорить, иконные, колокола Жихарева звучат особенно завораживающе.

"Этому инструменту тоже нет аналогов. Он один. Поэтому, разумеется, пришло логическое решение совместить колокольный звон и плоские колокола, которые стоят на земле", – объясняет Александр Жихарев.

Говорят, эти звуки благотворно влияют на здоровье. Как только европейские психотерапевты узнали о звонком изобретении, тут же заказали Александру комплект – в медицинских целях.

"Сначала обратились швейцарцы, потом немцы, потом французы, болгары, испанцы. Что они с ними делают, я не отслеживал, но это именно медицинский аспект этого инструмента", – утверждает Александр Жихарев.

Усадьба Коломенское с ее церквями и просторами стала идеальной площадкой для акустических упражнений и просто музицирования Жихарева. Как правило, он располагает свою звонницу у подножия Вознесенской церкви.

Вознесенская церковь

Церковь Вознесения Господня – древнейший памятник государева двора в Коломенском. Еще в 1532 году великий князь Василий III в честь появления на свет долгожданного наследника, будущего царя Ивана Грозного, велел возвести на высоком берегу Москвы-реки величественный собор.

Для начала XVI века Вознесенская церковь была невероятно высокой – 62 метра. Спустя пару столетий многие из удалых гуляк пытались покорить такую высоту. К кресту вместо лестницы вела железная цепь, по которой в дни приходских праздников карабкались смельчаки, споря на бочку вина или ведро пива. Сведений о том, удалось ли кому-то хоть раз добраться до самого верха, не сохранилось.

"Церковь Вознесения – выдающийся памятник русской архитектуры и архитектуры европейской XVI века. Не случайно этот памятник был одним из первых включен в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО на территории России. Это единственный в своем роде пример синтеза ренессансной архитектуры и архитектуры русской", – рассказывает научный сотрудник МГОМЗ "Коломенское" Андрей Топычканов.

Специалисты считают, что церковь Вознесения Господня родоначальница так называемого шатрового зодчества, направления, которое позже повсеместно распространится в русской храмовой архитектуре. Собор венчает не массивный купол, а многогранная пирамида – шатер.

Храм стоит так близко к кромке высокого берега Москвы-реки, что уже давно бытует опасение: церковь Вознесения постепенно сползает вниз. Но на самом деле средневековые строители все предусмотрели.

"Для того чтобы такой высокий столб не съехал под гору, для этого архитектор-зодчий заложил мощный фундамент: почти три тысячи кубометров белого камня было заложено в основу этого храма", – говорит Андрей Топычканов.

Впрочем, церковь Вознесения не только чудо архитектурной и инженерной мысли, случались здесь и настоящие чудеса.

"Храм еще известен и тем, что в нем произошло явление державной иконы Божьей Матери. В 1917 году, 2 марта, когда император Николай II отрекся от престола, жительнице села Коломенского во сне явилась Божья Матерь и сказала, что ее чудотворная икона находится в подклетье храма Вознесения в Коломенском. Жители села нашли эту икону, очистили ее и с тех пор считается, что Божья Матерь после прекращения правящей династии сама взяла в свои руки бразды правления Россией", – рассказывает Топычканов.

Валерий Колесников любуется Воскресенской церковью каждую неделю во время утренней пробежки. Однажды вид древнего храма пробудил в нем желание писать стихи.

Бог и бег – почти одно и то же,

Лишь одною буквой не похожи.

Совершенствует и тот, и тот:

Бог с небес нам сил духовных шлет,

Бег земли поддерживает силы,

С ними невозможно жить уныло.

Маршрут Валерия Колесникова пролегает от одной Коломенской церкви к другой, к храму Усекновения Главы Иоанна Предтечи в бывшем селе Дьякове. Отец Алексий служит здесь уже больше двадцати лет и буквально каждый день не перестает восхищаться точностью и продуманностью технологий зодчих былых времен.

"Вот в этом храме, храме Иоанна Предтечи, прекрасная акустика, и в частности это обусловлено наличием в купольной части голосников. Голосник представляет из себя глиняный кувшин различного объема. Вот здесь вот, в нашем храме, голосники расположены в три ряда. Интересно: чем выше – количество голосников меньше, но по объему они больше. Вот в самом верхнем ярусе, там голосники – это кувшин объемом примерно на сто литров. И вот здесь несколько точек в храме, где очень хороший звук образуется", – рассказывает игумен Алексий Иванов.

Точная дата строительства Дьяковской церкви неизвестна. Однако летописные источники позволяют предположить, что ее возвели в 1529 году. Некоторые исследователи считают, что она стала прообразом храма Василия Блаженного. Возможно, поэтому возникло предположение, что Иван Грозный именно здесь мог спрятать свою легендарную библиотеку – Либерию.

"Иван Грозный был очень образованным человеком. Я полагаю, что он тоже имел прекрасную библиотеку, где-то она хранится, где-то здесь", – считает отец Алексий.

Библиотека Ивана Грозного

Одним из первых, кто начал искать Либерию в Коломенском, был археолог Игнат Стеллецкий. Он услышал рассказ бывшего сторожа храма, который поведал, как однажды они с приятелем подобрали ключ и открыли небольшую дверцу, которую давно заприметили в стене храма.

Спустились по узкой каменной лестнице и обнаружили железные двери и истлевший скелет. Но вскоре церковь решили отремонтировать и потайная лестница скрылась под слоями нового кирпича. Услышав этот сбивчивый рассказ, Стеллецкий взялся за дело.

В Дьякове начались раскопки. В 1938 году на глубине семи метров археолог наткнулся на массивную каменную кладку. Но тут земляные работы пришлось свернуть. Они велись на территории кладбища, и местные жители потребовали прекратить святотатство.

Таинственная лестница снова напомнила о себе спустя 40 лет. Во время ремонта 1980 года строители снова наткнулись на подземный ход. Он был засыпан песком. Начали было копать, но потом бросили и замуровали до лучших времен.

Ведет ли лестница к хранилищу легендарной библиотеки или же в обычный церковный подвал? Пока ответ на этот вопрос остается одной из многочисленных Коломенских тайн. Как и то, каким образом появились странного облика воины у ворот царского дворца в один из дней 1621 года.

Стрельцы, схватившие воинов, сразу заметили, что выглядят всадники очень странно: грязные, уставшие, исцарапанные, будто только что вышли с поля брани. Восседали они на очень низких лошадях, таких здесь никогда не видели.





Вооружены кривыми саблями и короткими луками. В руках – непривычно маленькие щиты, но главное – на шлемах красовались хвосты из конского волоса. Один из стрельцов вспомнил рассказы деда: такие же шлемы были у воинов Золотой Орды.

Говорили пленники на одном из тюркских наречий, что, естественно, еще пуще насторожило стрельцов. Татары? Но откуда им здесь взяться? Последний раз степняков видели в Москве лет пятьдесят назад. В ответ чужеземцы что-то тараторили на своем гортанном языке и показывали на Голосов овраг.

Мистические свойства оврагу на территории современного Коломенского приписывали еще в глубокой древности. Например, язычники считали его входом в другой мир.

"Любой овраг – это путь в подземное царство, а тем более если там есть источник воды. Мир для человека того времени был маленький. Как в представлении древних греков Олимп – вот эта гора, которую мы с вами физически видим, на ее вершине живут боги.

Примерно то же самое было и для финно-угорцев, то есть где-то здесь неподалеку, мы все хорошо знаем это место, есть вход в подземное царство. Естественно, он есть. Более-менее каждая община имела такие сакральные точки, сакральные представления", – говорит экскурсовод Михаил Юшкевич.

С геологической точки зрения, Голосов овраг – это балка, т.е. измененная долина древней речной сети. Можно предположить, что образовался он в результате осушения какой-то реки, но есть и более романтичная версия. Она гласит, что именно здесь произошла битва Георгия Победоносца со змеем. От удара хвоста огромной рептилии и возник овраг.

"Следы этой битвы – это не только этот овраг, но и еще, собственно, камни, которые мы здесь с вами видим. Все дело в том, что в агонии змий своим хвостом наносит удар коню святого Георгия, и вот внутренности коня, одна из легенд, камни выпадают и остаются здесь", – утверждает Михаил Юшкевич.

Камни действительно необычные. Дело в том, что они не местные. Вероятнее всего, прежде чем оказаться в Коломенском, они совершили долгое путешествие вместе с колоссальным ледником.

"Эти камни-путешественники прибыли сюда мощной волной медленно движущегося ледника, который подхватил их где-нибудь в районе Карельского перешейка. И за несколько сот лет дотранспортировал до нашего Голосового оврага. Уперся в овраг и постепенно, так сказать, сгрузил их очень ловко в одном месте, как грамотный, аккуратный грузчик", – считает Вадим Чернобров.

Тайны камней

Камни в Коломенском – давнее место паломничества почитателей нетрадиционной медицины. Их привлекает прежде всего необычная форма, которая и дала исполинам название: Гусь-камень и Девий камень.

"Одно из названий этого камня – Дэвий или Девий камень. Ученые спорят, почему именно такое название. Связано ли это было напрямую с деторождением или это было связано с древнеиндийским "дэва", то есть "боги". Вот здесь часть камня – она напоминает образ человеческий, ассоциируется больше с женским образом, а вот здесь камни таким образом лежат, что это напоминает младенца.

Молва гласит, что от камней исходит какое-то особое излучение. Стоит посидеть на них – и болезни отступят. А чтобы исполнилось заветное желание, достаточно повязать ленточку неподалеку", – рассказывает Михаил Юшкевич.

"Видите, вот жгут свечки, здесь уже сформировался культ, кто-то все это придумал, сделал, кругом повязаны различные завязочки. Кто-то перенес какие-то традиции", – говорит Михаил Юшкевич.

Вадим Чернобров, конечно, слышал истории о чудесном исцелении с помощью камней из Голосового оврага. Но склоняется к мысли, что все они основаны на самовнушении. Эффект плацебо еще никто не отменял.

"С точки зрения науки, священные камни Голосового оврага, конечно, отличаются от многочисленных других камней. Ну, по крайней мере, по фактуре, по своему геологическому составу. Но это отличие ровно никакого отношения к известным нам целебным факторам не имеет. Приборные методы на сегодняшний момент не показали ни одного из известных, по крайней мере науке, видов излучения, которые из этих камней бы шли", – утверждает Вадим Чернобров.

По мнению исследователей аномалий, гораздо большая загадка – вода в ручье, берущем начало в Голосовом овраге.

"Я до сих пор не могу объяснить, почему температура воды в целебных родниках, которые находятся за моей спиной, меньше, чем температура воды, текущая где-то на границе с Северным Ледовитым океаном. Почему +1,5 градуса – температура родниковой воды – находится здесь, в средней полосе России, где привычная температура родников от четырех до восьми градусов? То есть что за природный холодильник таится где-то в верховьях Голосового оврага, благодаря которому мы получаем не просто холодную воду, а ледяную воду?", – вопрошает Чернобров.

Несмотря на это, даже в самые лютые морозы ручей не замерзает. Правда, пить эту воду специалисты не рекомендуют. Экологически чистой ее не назовешь, но люди с бутылками у родника не переводятся.

"Нет ничего более важного, чем вода, и нет ничего более загадочного и необъяснимого. По крайней мере, я в одном могу быть уверен, что вода конкретно из этого места – одна из самых удивительных у нас в России. Без всякого преувеличения", – считает Вадим Чернобров.

Здоровье – физическое и духовное – главная цель многих посетителей этих мест. Только одни ждут чуда, а другие надеются на себя. Константин Иванов уже больше 10 лет приходит в Голосов овраг с учениками, чтобы именно здесь заняться древним китайским единоборством – ушу.

Место выбрано не случайно, ведь ушу не просто боевое искусство, а особая философия, цель которой – совершенство и тела, и духа. Оказалось, что Голосов овраг для этого подходит как нельзя лучше.

"Мои сотоварищи из Поднебесной, приезжая сюда, говорят: ну, здесь можно не заниматься, здесь достаточно просто прогуляться – и все, будешь уже бодр. По крайней мере, так сказать, часть твоих забот уйдет", – рассказывает тренер Константин Иванов.

Алексей Тишайший

Одним из первых, кто заметил удивительные свойства здешних мест – приводить в порядок тело и мысли, был царь Алексей Михайлович Романов, прозванный современниками Тишайшим. Царь очень любил Коломенское и старался максимально обустроить древнюю летнюю резиденцию русских государей.

"Начиная с Алексея Михайловича, цари очень часто выезжают на лето за город и иногда до трети года проводят в загородных резиденциях. Почему? Московские дворцы каменные, и там достаточно тяжело жить: спертый воздух, плохо проветриваемые помещения, влажные помещения, отопления не существовало нормального", – говорит Андрей Топычканов.

Чтобы легче дышалось, царь решил построить деревянные хоромы. Однако это сооружение ничем не напоминало стандартную деревенскую избу. По указу Алексея Михайловича, на высоком берегу Москвы-реки возвели настоящий город-дом: самый большой и удивительный дворец в истории Коломенского.

"Это абсолютно политическая задача – строить такой дворец для того чтобы показать, что такое Россия, что такое российский царь, которого, кстати, уже современники в то время называли российским императором. И для этого строится такой масштабный красивый дворец – для того чтобы показать его иностранцам, для того чтобы показать его современникам и сказать, что вот что представляет собой царская власть в России", – утверждает Топычканов.

Отделочные работы длились без малого 20 лет, но результат превзошел все ожидания. Иностранцы, которым доводилось переступить порог этого сказочного терема, восхищенно ахали. И было от чего: стены отделаны сусальным золотом, полы устланы драгоценными восточными коврами, замысловатая роспись на потолке.

"Престольная палата называется по трону царя, который стоял на приступе, и для устрашения, для возвеличивания царя здесь стояли механические львы. XVII век – это время преклонения перед механикой, и эти львы должны были потрясать воображение современников, иностранцев или придворных", – рассказывает Андрей Топычканов.

В XVII веке львов анимировала особая гидравлическая система, а рычал за них кто-то во дворе. Но даже это повергало в шок особо впечатлительных иноземных послов. Однажды польская делегация, услышав рык, бежала из дворца прочь. Пугливых гостей поймали и вернули обратно. На русских же эти животные такого впечатления не производили.

"На Руси львов не видели никогда, но их не боялись, потому что на многих храмах, даже в Москве, было изображение львов, которые улыбаются", – объясняет москвовед Виктория Шеногина. В роскошном дворце происходили не менее грандиозные пиры. Задача была, собственно, та же – поразить воображение гостей.

"Конечно, царский пир – это определенное шоу, царь должен был продемонстрировать свое величие. Каким образом? Только за счет масштаба пира, то есть очень много перемен блюд, это прежде всего. И, наконец, очень большие блюда – блюда, которые действительно поражали масштабами.

Если это блюдо с лебедем, то это должно быть блюдо, которое выносят четыре человека, специальные кольца к этому блюду приделывали для того, чтобы они могли поднять это блюдо. Таким образом, действительно, царь демонстрировал свое величие, свой масштаб, возможность своего хозяйства", – утверждает Андрей Топычканов.

К тому же царский пир – это возможность продемонстрировать боярам, кого из них жалуют, а кого не очень.

"Если царь подал кому-то солонку во время пира – это считалось высшей привилегией. Если кому-то достался кубок – это уже считалось привилегией чуть пониже. Более низкой привилегией было получить какой-нибудь пирог, или блюдо пирожков, или какую-то рыбу", – поясняет Андрей Топычканов.

Впрочем, есть во дворце место, где роскошь и размах уступают место сдержанной функциональности.

"В мыльне царя Алексея Михайловича можно было помыться, в такой бочке, похожей на ванну. Можно было попариться на полоке. И мыльня, и бочка, и полок были достаточно просты в оформлении. Но отличали их, во-первых, масштаб помещения, а, во-вторых, эта печь-каменка, в которой нагревали воду и обогревали помещение", – рассказывает Топычканов.

Несмотря на то, что дворец был отстроен четыре года назад буквально с нуля, все реалии допетровских времен воссозданы с максимальной точностью. Во многом помогло археологическое исследование сохранившегося фундамента, а также хозяйственная прозорливость Екатерины II, по указу которой здание в свое время и было разобрано.

"Масштаб дворца, его удаленность от Петербурга не позволили сохранить этот дворец до нашего времени. Поэтому Екатерина II в конце концов примирилась с тем, что дворец придется разобрать. Но архитекторы полностью его обмерили, составили подробные чертежи, размеры всех элементов этого дворца, всех помещений, декора дворца. Благодаря этому, конечно, дворец удалось восстановить", – утверждает Андрей Топычканов.

Охота с соколом

В Коломенском воссоздали не только дворец, но и часть государевого хозяйственного двора, который невозможно представить без кузницы. Технология производства за четыре века практически не изменилась: огонь, металл, меха, нагнетающие воздух, и сильные руки кузнеца.

"Сейчас у нас как бы меняются технологии и кузнечное ремесло как-то отходит в сторону. Оно занимает свою нишу как искусство", – говорит кузнец Сергей Никитин.

В XVII веке хозяйство насчитывало больше тысячи лошадей, так что в основном кузнецы занимались подковами. Сейчас в Коломенской кузнице куют металлические сувениры.

"Это свойство называется бронение: мы в масле выдерживаем определенную температуру, и вступает металл в химическую реакцию, и он приобретает черный матовый или немного глянцевый цвет", – поясняет Сергей Никитин.

Подлинной страстью царя Алексея Михайловича была соколиная охота. За птицами ухаживали около трехсот смотрителей. Подчинялись эти люди Приказу тайных дел, что подчеркивало особую государственную важность их ремесла.

"Государь свое свободное время, практически все, посвящал охоте. Охота с соколом – это не промысловая охота, это больше развлечение. Царь выезжал на высокий берег Москвы-реки на белом коне. Ему надевали перчатку из толстой кожи, часто украшенную золотом. "Красносмотрителен полет сокола в ясную погоду, утешает сердца печальные", – говорил Алексей Михайлович", – рассказывает экскурсовод Ян Кондрусевич.

Соколиный двор в Коломенском есть и сегодня. Конечно, масштабы не сравнимы с царскими: в XVII веке здесь насчитывалось больше тысячи птиц. Сейчас – всего 10. Да и дичи в окрестностях поубавилось. Поэтому вместо охоты соколы все чаще гоняют ворон, чтобы те не отколупывали позолоту с куполов церквей.

"Снял должик так называемый – длинный ремешок, снял вертлюг, теперь снимаю клобучок, и он сейчас, испугавшись вашей камеры, рванет куда-нибудь", – говорит заведующий сектором птиц отдела живой природы МГОМЗ "Коломенское" Виктор Федоров.

В XVII веке сокол был не только птицей для охоты, но и своеобразным капиталовложением. В те времена богатство вообще, как правило, измерялось не деньгами, а ресурсами. И одним из таких сокровищ были царские сады, в которых вызревали золотые яблоки.

"Не совсем золотые, правильнее было бы так их описать: настолько они были по прозрачности, тонка кожура и сама мякоть плода, что если посмотреть на яркое солнце, то можно было увидеть зернышки. Видимо, действительно было что-то такое впечатляющее для иноземцев", – объясняет Михаил Юшкевич.

Райские сады

Но плоды, даже такие ценные, все же не были главной целью. Разбивая сады в Коломенском, Алексей Михайлович создавал рай на земле. Свой личный рай.

"Представления человека XVII века, царские представления – это идеальный образ, который ассоциировался с идеей рая. Причем если для нас, сегодняшних людей, рай – это некоторое такое вот загробное, потустороннее, то для средневекового человека рай – это физическое место блаженства. Это некоторый сад", – утверждает Юшкевич.

Конечно, эти деревья не были свидетелями царских прогулок. Яблони живут всего около 60 лет. Но есть в Коломенском долгожители, которые помнят великих государей еще мальчишками.

"Дубы – это символ мудрости. Вообще, в культуре Средневековья старость ассоциировалась всегда с мудростью. Поскольку дубы – деревья-долгожители, то, соответственно, это деревья мудрости. И, кстати, крепости, такой вот физической силы. Поэтому дуб считался деревом мужским. Колыбельку для мальчишек делали чаще всего именно из древесины дуба", – говорит Михаил Юшкевич.

Скорее всего, дубовая роща появилась здесь еще в XVI веке, при последних Рюриковичах. Самому старому дереву может быть от 400 до 600 лет. В таком возрасте определить это более точно уже невозможно. Вероятно, именно под этим дубом постигал грамоту совсем еще юный Петруша Романов, будущий император Петр Великий.

"Царевичи до 12 лет скрывались от посторонних глаз, их никому не показывали. Но поскольку мальчишки у царя Алексея Михайловича были слабыми здоровьем, то уже после смерти отца старший брат Петра I, Федор, прислушался к англичанину, главе Аптекарского приказа, что это полезно для здоровья будет, если он будет проводить больше времени на свежем воздухе. И даже есть устойчивый рассказ о том, что первое обучение проходило здесь, в дубраве", – поясняет Михаил Юшкевич.

До недавнего времени возле знаменитого дуба нередко можно было увидеть студентов. Считается, что символ мудрости помогает при сдаче экзаменов. Но теперь долгожителя обнесли изгородью: в таком возрасте даже деревьям нужен покой.

"Это очень вредно для деревьев: вытаптывается почва, вытаптываются уникальные растения, которые вокруг дуба растут, поэтому так и закрыли. А так – вот тот самый дуб, древнейший в Коломенском. И, судя по всему, это одни из древнейших деревьев вообще в Москве", – говорит Юшкевич.

Не исключено, что этот дуб уже рос здесь, когда в подвале неподалеку допрашивали странных иноземных воинов, внезапно появившихся в Коломенском. В ходе дознания с пристрастием пленники рассказали, что они принадлежат к войску хана Девлет-Гирея, что хотели укрыться от преследования и решили спрятаться в овраге, по дну которого стелился зеленоватый туман.

Лошади сопротивлялись и никак не хотели идти в это марево. Пробыли в лощине недолго. Решив, что погоня миновала, всадники покинули убежище и оказались у ворот царского дворца, где их и схватили стрельцы. Дознаватель не верил своим ушам. Отряд Девлет-Гирея! Как его воины могли оказаться в Коломенском, если сам хан погиб больше 40 лет назад?

Дьяк Тайного приказа внимательно рассмотрел доспехи пленных: по краю шлема вьется затейливая арабская вязь. Суры из Корана. Да, так украшали амуницию только воины Золотой Орды, относительно недавно принявшей ислам. Значит, скорее всего, пленники не врут. Но как же вышло, что всадники пробыли в Голосовом овраге полвека и даже не заметили этого? Неужели здесь время течет как-то иначе?

"История на самом деле трудно проверяемая, можно было бы ее списать на какое-то стечение обстоятельств или на буйную фантазию авторов, если бы не одно но: проверяя с помощью хронометров – этот прибор позволяет очень быстро, то есть в реальном режиме времени, очень быстро фиксировать разницу в скорости времени, буквально в сотые, тысячные доли, проценты – и измеряя этот овраг, мы это делали несколько раз, мы наткнулись на несколько хроноаномалий, достаточно небольших", – рассказывает Вадим Чернобров.

Пока отклонения составляют настолько малые доли секунды, что ощутить это невозможно. Но, по мнению Вадима Черноброва, не исключено, что под влиянием каких-то факторов этот временной зазор может и увеличиться.

"Это непонятное до сих пор явление представляет собой некое периодическое или, может быть, дышащее, такое непостоянное, непостоянно действующее событие, феномен, который может усиливаться. Может быть, в зависимости от каких-то астрономических событий, от положения Луны, от погоды, от многих-многих других факторов, о которых мы, может быть, имеем очень слабое представление.

Я не могу дать гарантии, что в один прекрасный день, или вечер, или ночь сложатся какие-то условия и с вами произойдет то же самое, что с татарским отрядом, то есть вы тоже можете перенестись", – рассказывает Чернобров.

Межпланетный корабль

История с татарским отрядом не единственная легенда о временных аномалиях Голосова оврага. В "Московских ведомостях" от 9 июля 1832 года появилось еще одно озадачивающее свидетельство. В 1810 году двое крестьян – Архип Кузьмин и Иван Бочкарев, подвыпив, поздним вечером возвращались из села Дьяково домой, в село Садовники. Дорога лежала через овраг, по дну которого стелился зеленоватый туман. Не обратив на это внимания, мужики продолжили путь. Вернулись домой и с изумлением узнали, что отсутствовали 21 год.

"Самое удивительное, что возможность путешествия во времени не противоречит физико-математическим законам. Более того, каждый из нас каждый день путешествует во времени. Когда мы поднимаемся, скажем, на 10-й этаж, – это путешествие в будущее. Когда мы спускаемся – путешествие в прошлое. Да, мы не замечаем, потому что там малые доли секунды, там наносекунды проходят при этом", – утверждает заведующий отделом математической физики Математического института им. В.А. Стеклова Игорь Волович.

Альберт Эйнштейн первым предположил, что течение времени изменяется при увеличении скорости движения тела и при уменьшении гравитации.

"Путешествие в будущее – это хорошо известный эффект, и в школе школьники это обсуждают, когда тело движется с большой скоростью, течение времени в нем замедляется. Допустим, если отправить путешественника на ракете куда-нибудь в другую галактику с огромной скоростью, близкой к скорости света, то после возвращения окажется: здесь на Земле пройдет, допустим, тысяча лет, а внутри ракеты для этого путешественника – только один год. Это вполне реальная вещь. Другое дело, как сделать такую ракету", – говорит Игорь Волович.

Но Голосов овраг все же не межпланетный корабль и использовать его как машину времени невозможно. Или возможно? Существует версия, что когда-то здесь провалился во времени целый народ, причем совершенно осознанно.

Первые местные обитатели – жители Дьякова городища – исчезли бесследно и буквально в один день. Дьяково городище – древнее финно-угорское поселение, которое располагалось на территории современного Коломенского около 2,7 тысячи лет назад.

"Оно уникально, во-первых, тем, что там особенно мощный культурный слой, у других часто он не такой мощный. А во-вторых, все археологические исследования в Подмосковье начались именно с этого памятника. Поэтому оно является одним из самых изученных", – рассказывает археолог Николай Кренке.

На месте поселения археологи находят глиняные горшки, скифские украшения, бронзовые орудия труда. Но ни малейших признаков каких бы то ни было захоронений.

"Скорее всего, была какая-то катастрофа все-таки, которая привела к полному исчезновению всего этого населения. Точно не известно, что произошло. Они жили здесь тысячу лет, даже чуть больше – начиная с VI–VII века до нашей эры и до V века нашей эры, то есть 1100 лет, скажем так, здесь была непрерывная жизнь. Потом что-то произошло негативное, как явление, при котором жизнь стала как бы явно сужаться. Количество городищ, где найдены находки V–VI веков – их гораздо меньше, чем тех городищ, где найдены находки I–III веков нашей эры", – поясняет Николай Кренке.

Поклонники мистических теорий считают, что дьяковцы разгадали тайну Голосова оврага и научились переходить в другие миры или путешествовать во времени. Поэтому никто из них не умирал – они просто исчезали. И однажды исчезли вовсе.

"Среди аномальных мест России место Голосова оврага – как минимум в первой тройке. Этот овраг действительно не внушает у меня опасений по воздействию на здоровье. Сюда приходят сотнями в день, и я еще не слышал людей, которые после посещения этого места хоть и устают, хоть и вытирают с себя пот, но ни один человек не сказал, что он зря потерял свое время", – утверждает Вадим Чернобров.

Так возможно ли, спустившись с одной стороны оврага в XXI веке, подняться с другой и очутиться в иной эпохе? Выходит, что так. Безопасное путешествие в русское Средневековье обеспечено любому посетителю Коломенского. Впрочем, вернуться обратно в современность тоже не сложно: достаточно просто выйти к автобусной остановке.