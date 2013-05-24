Форма поиска по сайту

24 мая 2013, 15:06

Культура

В Коломенском пройдет празднование дня рождения Петра Великого

Коломенское. Фото: ИТАР-ТАСС

25 мая в парке-музее Коломенское отметят день рождения Петра I праздничным историческим концертом. С именем Петра Великого связаны расцвет и укрепление мощи Российской империи.

На Вознесенской площади пройдут маршировка, фехтование и пальба из ружей под звуки флейт и барабана. Также там состоится сражение между стрельцами-петровцами, организуют уроки светского общения и прозвучат произведения композиторов XVII и XVIII веков.

Именно в Коломенском Петр I провел свои детство и строил свои первые суда. К тому же данное место было любимой летней резиденцией его отца, царя Алексея Михайловича.

В празднике будут участвовать Клуб военно-исторической реконструкции "Гвардия", ансамбль старинной музыки Laudes и Клуб исторического танца.

Начало мероприятия - в 16:00, вход свободный.

Коломенское Романовы Петр I день рождения цари

