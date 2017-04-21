"Москва онлайн" покажет рыцарский турнир Святого Георгия в Коломенском

С 29 апреля по 1 мая в Коломенском будет проходить единственный в России международный рыцарский турнир Святого Георгия. В течение трех дней рыцари будут состязаться в конных и пеших поединках, групповых боях на копьях, булавах и мечах. Читатели m24.ru также сумеют совершить путешествие в Европу XV века, посмотрев трансляцию событий первого дня. 29 апреля в 18:00 начнется ристалище. В след за этим выйдут рыцари, судьи и прекрасные дамы. Собравшихся ждет грандиозное представление, первый раунд зачетных сшибок.

Трансляцию смотрите на сайте "Москва онлайн" 29 апреля в 18:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.