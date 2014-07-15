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Фестивали

15 июля 2014, 14:51

На "Пикнике "Афиши" культурные центры представят свои инсталляции

Коломенское культурные центры инсталляции Пикник Афиши фестивали и праздники

На "Пикнике "Афиши" культурные центры из шести районов Москвы представят новые программы, сообщает департамент культуры.

В проекте участвуют центр ЗИЛ, "Перспектива", "Зеленоград", "Зодчие", "Северное Чертаново" и "Москвич".

Интерактивные инсталляции центров поместят в кубические павильоны. К ним будут вести четыре лабиринта. Каждый куб рассчитан на одно из основных чувств человека.

В оптическом кубе, сделанном центром ЗИЛ, можно будет расширить границы восприятия с помощью оптических иллюзий, говорится в релизе.

В кубе "Облако" центра "Перспектива" будет представлена абстракция на тему "Какой может быть запах у облака, если бы он был".

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Куб равновесия центра "Зеленоград" представляет собой пространство для коммуникации двух людей, где равновесие достигается при минимальных усилиях.

В кубе "Вкус" центра "Москвич" можно будет пролезать, карабкаться, подниматься, а наверху свесить ноги с балкона.

В интерактивном кубе центра "Зодчие" с потолка спускаются четыре трубы с фонариком и сборниками стихов. Там можно будет посетить микро-читальню.

Центра "Северное Чертаново" создаст медитативный куб, в котором можно будет залезть на вершину и стать невидимым.

Кубы будут открыты все время работы "Пикника "Афиши", который состоится 19 июля в музее-заповеднике "Коломенское".

В 17.00 рядом с площадкой культурного центра ЗИЛ пройдет танцевальный перформанс от команды танцоров современных стилей "Русский FarFor".

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