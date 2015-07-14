В "Коломенском" устроят Сабантуй

Фото: m24.ru

18 июля в музее-заповеднике "Коломенское" отпразднуют татарско-башкирский праздник Сабантуй.

На территории "Коломенского" для всех посетителей появится "Татарская деревня". Там пройдут мастер-классы по народным ремеслам и национальные игры.

На празднике можно будет узнать о быте татар, принять участие в спортивных соревнованиях и послушать стихи и музыку артистов из Татарстана и Башкортостана.

Гости также смогут попробовать татарское и башкирское национальное блюдо – эчпочмак. Кроме того, всем желающим расскажут, как строили татарские избы на рубеже XIX и XX веков.