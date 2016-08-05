Форма поиска по сайту

05 августа 2016, 16:52

Культура

Традиционная Ярмарка меда открылась в Коломенском

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Традиционная, Всероссийская ярмарка меда заработала в музее-заповеднике Коломенское. Как отмечает пресс-служба МГОМЗ, пчеловоды привезли около 300 тонн натурального меда.

Всего в работе ярмарки меда принимают участие более 300 лучших пчеловодов из 47 регионов России. Можно будет попробовать мед из Ростовской области, Краснодарского края, Башкирии, Дальнего Востока, Северной Осетии, Западной Сибири, Пермского края и других регионов.

Посетители смогут попробовать и приобрести более 50 сортов меда, а также пыльцу, пергу, прополис, маточное молочко.

Весь мед, представленный на ярмарке, прошел ветеринарный контроль и проверку всех необходимых документов. На мероприятии также будет присутствовать инспектор по качеству меда. Ярмарка открылась 5 августа и будет работать до 16 октября.

