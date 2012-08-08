Колин Фаррелл привез в Москву ремейк фильма "Вспомнить все"

На экраны выходит ремейк фильма "Вспомнить все". В главной роли - актер Колин Фаррелл. На съемки фильма потратили 200 миллионов долларов. В российском прокате фантастический боевик появится 9 августа

Актер Колин Фаррелл приехал в Москву, чтобы представить ремейк фантастического боевика "Вспомнить все", сообщает РИА Новости.

В новой картине Лена Уайзмана Фаррелл играет роль рабочего Дугласа Куэйда, который обращается в клинику для имплантации воспоминаний.

По словам самого актера, он сначала не хотел участвовать в съемках: "Ремейки – сложная тема. Но я прочитал сценарий и подумал, что в нем больше оригинального, чем во многих других фильмах".

"Вспомнить все" был снят в 1990 году. Тогда главную роль сыграл Арнольд Шварценеггер. Режиссерская работа Пола Верховена получила "Оскар" за визуальные эффекты.

Фаррелл рассказал, что подготовка к съемкам ремейка потребовала от него максимальной отдачи. Самыми сложными оказались сцены игры на фортепиано.

Кроме того, Колин Фаррелл поделился своими впечатлениями от пребывания в российской столице, куда он приехал впервые. Актер сообщил, что познакомился с российской культурой, готовясь к съемкам фильма "Путь Домой" режиссера Питера Уира. В картине Фаррелл сыграл русского заключенного. "Я много прочитал про вашу историю. Читал Пушкина, чтобы понять язык. Пытался говорить по-русски, потому что мне казалось, что в языке я могу найти вдохновение", - отметил Фаррелл.